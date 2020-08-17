І бродячі собаки пошматували, і в болоті ледь не втопилась: історія волинянки, яка пройшла важкі випробування долі





Про це пише видання



Після весілля перестала бачити на два ока



А одного разу медсестра у маневицькій лікарні поставила бабі електрофорез на хвору руку й забула. Пролежала Ярина під процедурою майже весь день. І якби медичка не забула ключі від кабінету, то невідомо, що було б.



– Мені вечором на поїзд треба. То так вже бігла, що чуть не падала. І про руку больну забула, і про все на світі, – сміється бабця, згадуючи ту придибенцію. – Мене в больниці добре знают, бо скіко я там бувала… Боліти почала, як тіко замуж пушла.



– А коли ж ви одружилися?



– У п’ятдесят дев’ятому. Пусля Різдва. Я хороша дівкою була і кавалєрув мала. А чогось за Івана пушла…



– Як-то чогось? Бо я ліпший! – вставляє свої п’ять копійок у монолог дружини дід Іван.



– І ото після весілля всліпла я на два ока. І так голова стала боліти, що спасу не було. Казали, що пороблено. Але по знахурах ми не їздили. Батько повіз мене до Львова, і там врачи вилікували. Стала бачити. А голова боліла – цитрамон і анальгін всю жизнь пила. Але мусила робити, бо діточки посипалися єдне за одним. У тій старенькій хатці, що коло дороги стоїть, всі погодувалися. Першу дитину як родила, то на столі застилала, подушками обкладала, щоб не впала, і бігом на роботу. Через трохи прибіжу, побачу, і знов на роботу. Потім вже дітки одне одного гляділи. Учотчиком робила і секретарем.



Відтягала на собі Ярина і поштарську сумку, бо багато років листоношею працювала. Якось узимку дорогою в сусіднє село напали на неї бродячі собаки. Так пошматували, що й роззули, і сумку порвали. Думала, замерзне там боса, бо мороз був сильний. Щастя, що їхала у Маневичі машина з льоном і гвинтівка у когось в кабіні була. Хоч з дитинства Ярина нічого не боялася, бо бабця навчила її різних молитов. Скільки разів сама йшла вночі пішки і з Колок, і з Маневичів. А по гриби ходила – на болоті в трясовину втрапила, але якось витяглася. Могла б загинути і не знав би ніхто, де поділася. Всяка смерть поруч була, каже Ярина Семенівна, але Бог беріг її.



Всіх дітей вивчили



Гордяться Колбуни, що всі п’ятеро їхніх дітей вивчилися в інститутах і технікумах. Стягувалися, як могли, тільки щоб доньки і син в люди вибилися. Один з односельців сказав якось: «Така Ярина, і п’ятеро дітей вивчила!»



– Так обидно стало, повірите? Хіба я вже така негодна, чи чимось за тебе гірша? Ти двох вивчив, а я п’ятьох. Бо вельми хотіла, щоб мої діти не подчинялися якомусь бригадирові, – каже жінка. – До всіх виїздила з торбами: і до Львова, і до Києва, і до Дніпропетровська. А він, – киває на чоловіка, – лісником робив. Горілочку попивав…



– Де ліс – там пеньки, а де пеньок – там і пляшка, – жартує дід.



Хоч і любив «оте діло», каже, але хазяїном був. Он яку хату збудував. Правда, поки побудувалися, діти виросли й розлетілися по світах. Тепер як у гості з’їжджаються, то місця всім вистачає. Всіх вивчили, поженили, восьмеро онуків діждали і трьох правнучків, а доживають віку самі.



– На Великдень діти поз’їжджалися, то всім по двісті гривень дала. Може, вже помру, не побачу більше, то щоб бабу пам’ятали…



– Якби він мене не глядів, то я вже вмерла б. Син з міста приїжджає, продукти привозить, помагає. Так і калатаємо… Сім літ живу з батарейкою в серці. Діти на операцію склалися. У мене ж чотири інсульти було! А Бог ще тримає. І знаєте: хоч і намучилася за життя, й виплакала сліз бездну, і болить все, а вмирати все одно не хочеться… – зізналася на прощання бабця Ярина.



Ніна РОМАНЮК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 86-річна довгожителька села Вовчицьк Маневицького району Ярина Колбун розповіла про всі випробування, які випали на її долю.Про це пише видання Вісник. А одного разу медсестра у маневицькій лікарні поставила бабі електрофорез на хвору руку й забула. Пролежала Ярина під процедурою майже весь день. І якби медичка не забула ключі від кабінету, то невідомо, що було б.– Мені вечором на поїзд треба. То так вже бігла, що чуть не падала. І про руку больну забула, і про все на світі, – сміється бабця, згадуючи ту придибенцію. – Мене в больниці добре знают, бо скіко я там бувала… Боліти почала, як тіко замуж пушла.– У п’ятдесят дев’ятому. Пусля Різдва. Я хороша дівкою була і кавалєрув мала. А чогось за Івана пушла…– Як-то чогось? Бо я ліпший! – вставляє свої п’ять копійок у монолог дружини дід Іван.– І ото після весілля всліпла я на два ока. І так голова стала боліти, що спасу не було. Казали, що пороблено. Але по знахурах ми не їздили. Батько повіз мене до Львова, і там врачи вилікували. Стала бачити. А голова боліла – цитрамон і анальгін всю жизнь пила. Але мусила робити, бо діточки посипалися єдне за одним. У тій старенькій хатці, що коло дороги стоїть, всі погодувалися. Першу дитину як родила, то на столі застилала, подушками обкладала, щоб не впала, і бігом на роботу. Через трохи прибіжу, побачу, і знов на роботу. Потім вже дітки одне одного гляділи. Учотчиком робила і секретарем.Відтягала на собі Ярина і поштарську сумку, бо багато років листоношею працювала. Якось узимку дорогою в сусіднє село напали на неї бродячі собаки. Так пошматували, що й роззули, і сумку порвали. Думала, замерзне там боса, бо мороз був сильний. Щастя, що їхала у Маневичі машина з льоном і гвинтівка у когось в кабіні була. Хоч з дитинства Ярина нічого не боялася, бо бабця навчила її різних молитов. Скільки разів сама йшла вночі пішки і з Колок, і з Маневичів. А по гриби ходила – на болоті в трясовину втрапила, але якось витяглася. Могла б загинути і не знав би ніхто, де поділася. Всяка смерть поруч була, каже Ярина Семенівна, але Бог беріг її.Гордяться Колбуни, що всі п’ятеро їхніх дітей вивчилися в інститутах і технікумах. Стягувалися, як могли, тільки щоб доньки і син в люди вибилися. Один з односельців сказав якось: «Така Ярина, і п’ятеро дітей вивчила!»– Так обидно стало, повірите? Хіба я вже така негодна, чи чимось за тебе гірша? Ти двох вивчив, а я п’ятьох. Бо вельми хотіла, щоб мої діти не подчинялися якомусь бригадирові, – каже жінка. – До всіх виїздила з торбами: і до Львова, і до Києва, і до Дніпропетровська. А він, – киває на чоловіка, – лісником робив. Горілочку попивав…– Де ліс – там пеньки, а де пеньок – там і пляшка, – жартує дід.Хоч і любив «оте діло», каже, але хазяїном був. Он яку хату збудував. Правда, поки побудувалися, діти виросли й розлетілися по світах. Тепер як у гості з’їжджаються, то місця всім вистачає. Всіх вивчили, поженили, восьмеро онуків діждали і трьох правнучків, а доживають віку самі.– На Великдень діти поз’їжджалися, то всім по двісті гривень дала. Може, вже помру, не побачу більше, то щоб бабу пам’ятали…– Якби він мене не глядів, то я вже вмерла б. Син з міста приїжджає, продукти привозить, помагає. Так і калатаємо… Сім літ живу з батарейкою в серці. Діти на операцію склалися. У мене ж чотири інсульти було! А Бог ще тримає. І знаєте: хоч і намучилася за життя, й виплакала сліз бездну, і болить все, а вмирати все одно не хочеться… – зізналася на прощання бабця Ярина.

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