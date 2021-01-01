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На Миколаївщині сталась аварія на атракціоні, є травмовані

На Миколаївщині сталась аварія на атракціоні, є травмовані
У Вознесенську, що розташоване у Миколаївській області, 12 червня відзначали День міста. Один із атракціонів зламався. Внаслідок цього "маятник" з людьми бив по огорожі, є постраждалі.

Інцидент трапився приблизно о 00:00, - пише 24 канал.

Відразу після запуску атракціону, автоматика дала збій. За словами свідків, це трапилось через необачність оператора устаткування. Припускають, що він начебто натиснув не ті кнопки.

Внаслідок збою автоматики, кріплення безпеки почали відкривати. Після цього "маятник" з людьми почав вдарятись об огорожу. Одного чоловіка забрали медики "швидкої", інші постраждалі дочекались приїзду поліції.

Свідки моторошного інциденту самостійно визволяли людей, що застрягли в поламаному атракціоні. 33-річний чоловік розбив вікно кабіни касира, аби зупинити двигуни. Він сильно травмував руку. Оператор устаткування та касирка втекли з місця події, їх розшукує поліція.

Представники адміністрації міста запевнили, що власники атракціону мали усі необхідні документи та дозволи. Крім того, там зазначили, що "міськрада є на боці постраждалих і зробить все можливе для того, щоб винні понесли відповідальність".

За інформацією поліції, внаслідок інциденту постраждали 3 громадян, віком 21, 29 та 28 років. Там наголосили, що життю та здоров'ю постраждалих нічого не загрожує. Правоохоронні органи встановлюють причини інциденту, спілкуються із власниками атракціону, перевіряють необхідні документи та опитують свідків.


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Теги: Миколаївщина, атракціон
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