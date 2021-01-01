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Знайомився з неповнолітніми в інтернеті і вимагав порно: викрили чоловіка, який шантажував дівчат з Волині

Знайомився з неповнолітніми в інтернеті і вимагав порно: викрили чоловіка, який шантажував дівчат з Волині
Мешканець Рівненщини здійснював інтелектуальне розбещення неповнолітніх та розповсюджував світлини з елементами порнографії.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що чоловік у соціальних мережах підшукував неповнолітніх дівчат з Волинської та Рівненської областей та спілкувався з ними через месенджери. Під час листування фігурант здійснював інтелектуальне розбещення малолітніх осіб, спонукав та вимагав створення порнографічного контенту за їх участю. Зловмисник шантажував неповнолітніх, окрім цього, він надсилав фото своїх статевих органів та відеозаписи порнографічного характеру, завантажені з мережі.

Працівники кіберполіції провели два санкціоновані обшуки за місцем проживання та місцем роботи зловмисника. Зокрема, у мобільному телефоні фігуранта виявили листування з 10-ма неповнолітніми дівчатами.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Заходи проводились під процесуальним керівництвом Луцької окружної прокуратури.

Знайомився з неповнолітніми в інтернеті і вимагав порно: викрили чоловіка, який шантажував дівчат з Волині

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Теги: Рівненщина, Волинь, розбещення, порнографічні фото
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