У Луцьку затримали двох молодиків із психотропною речовиною





Про це



Встановили, що фігуранти – 23-річні жителі міста Рожище. Поліцейські вилучили у зловмисників 50 грам амфетаміну. Заборонену речовину направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження.



Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.



Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.



Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю, 11 червня, правоохоронці у Луцьку затримали двох волинян із психотропною речовиною. Вартість вилучених психотропних речовин за цінами «чорного ринку» становить близько 20 000 гривень.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.Встановили, що фігуранти – 23-річні жителі міста Рожище. Поліцейські вилучили у зловмисників 50 грам амфетаміну. Заборонену речовину направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження.Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років.

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