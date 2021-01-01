Волинські спортсмени здобули 3 медалі на чемпіонаті України з важкої атлетики





У змаганнях участь взяли важкоатлети та важкоатлетки Волинської області та здобули 3 медалі різного ґатунку, - інформує

пресслужба Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.



Зокрема, Ярослав Вітер у ваговій категорії до 89 кг здобув золоту медаль за поштовх, а в сумі двоборства підкоривши 345 кг (152 кг ривок +193 кг - поштовх) посів бронзову позицію п’єдесталу. Тренують спортсмена Авраменко М. Г. та Вальчук Ю. Є.



Також бронзовою призеркою чемпіонату України з важкої атлетики стала Анастасія Степанюк у ваговій категорії до 81 кг, у сумі двоборства осиливши 275 кг. Тренує призерку Стаднюк Ю.В.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 7 по 12 червня у місті Хмельницький відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок.У змаганнях участь взяли важкоатлети та важкоатлетки Волинської області та здобули 3 медалі різного ґатунку, - інформуєпресслужба Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.Зокрема,у ваговій категорії до 89 кг здобув золоту медаль за поштовх, а в сумі двоборства підкоривши 345 кг (152 кг ривок +193 кг - поштовх) посів бронзову позицію п’єдесталу. Тренують спортсмена. таТакож бронзовою призеркою чемпіонату України з важкої атлетики сталау ваговій категорії до 81 кг, у сумі двоборства осиливши 275 кг. Тренує призерку

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