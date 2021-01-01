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Волинські спортсмени здобули 3 медалі на чемпіонаті України з важкої атлетики

Волинські спортсмени здобули 3 медалі на чемпіонаті України з важкої атлетики
З 7 по 12 червня у місті Хмельницький відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок.

У змаганнях участь взяли важкоатлети та важкоатлетки Волинської області та здобули 3 медалі різного ґатунку, - інформує
пресслужба Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

Зокрема, Ярослав Вітер у ваговій категорії до 89 кг здобув золоту медаль за поштовх, а в сумі двоборства підкоривши 345 кг (152 кг ривок +193 кг - поштовх) посів бронзову позицію п’єдесталу. Тренують спортсмена Авраменко М. Г. та Вальчук Ю. Є.

Також бронзовою призеркою чемпіонату України з важкої атлетики стала Анастасія Степанюк у ваговій категорії до 81 кг, у сумі двоборства осиливши 275 кг. Тренує призерку Стаднюк Ю.В.

Волинські спортсмени здобули 3 медалі на чемпіонаті України з важкої атлетики

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Теги: важкоатлети, спорт, Волинь
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