Волинські спортсмени здобули 3 медалі на чемпіонаті України з важкої атлетики
Сьогодні, 15:01
З 7 по 12 червня у місті Хмельницький відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок.
У змаганнях участь взяли важкоатлети та важкоатлетки Волинської області та здобули 3 медалі різного ґатунку, - інформує
пресслужба Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Зокрема, Ярослав Вітер у ваговій категорії до 89 кг здобув золоту медаль за поштовх, а в сумі двоборства підкоривши 345 кг (152 кг ривок +193 кг - поштовх) посів бронзову позицію п’єдесталу. Тренують спортсмена Авраменко М. Г. та Вальчук Ю. Є.
Також бронзовою призеркою чемпіонату України з важкої атлетики стала Анастасія Степанюк у ваговій категорії до 81 кг, у сумі двоборства осиливши 275 кг. Тренує призерку Стаднюк Ю.В.
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У змаганнях участь взяли важкоатлети та важкоатлетки Волинської області та здобули 3 медалі різного ґатунку, - інформує
пресслужба Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Зокрема, Ярослав Вітер у ваговій категорії до 89 кг здобув золоту медаль за поштовх, а в сумі двоборства підкоривши 345 кг (152 кг ривок +193 кг - поштовх) посів бронзову позицію п’єдесталу. Тренують спортсмена Авраменко М. Г. та Вальчук Ю. Є.
Також бронзовою призеркою чемпіонату України з важкої атлетики стала Анастасія Степанюк у ваговій категорії до 81 кг, у сумі двоборства осиливши 275 кг. Тренує призерку Стаднюк Ю.В.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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