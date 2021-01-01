Прогнозують, що тариф на опалення в Україні подорожчає на 40%





Про це сказано в заяві асоціації «Укртеплокомуненерго», наявній у розпорядженні



азначається, що ті умови, які в договорах на постачання газу запропонувала газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» виробникам тепла, поглиблять галузеву кризу в теплокомуненерго (ТКЕ) і поставлять під загрозу опалювальний сезон 2021/2022 року.



«За попередніми прогнозами, за таких умов постачання газу кінцевий тариф на опалення в Україні в опалювальному сезоні може зрости на 15-40% залежно від міста», - сказано в повідомленні.



В асоціації заявили, що всупереч домовленостям з президентом і урядом, «Нафтогаз Трейдинг» в нових договорах на закупівлю газу застосовує щодо підприємств ТКЕ неринкові вимоги, зокрема - вимагає авансові платежі за газ, квотування обсягів споживання, безакцептне списання коштів з рахунків підприємств у разі виникнення заборгованості за спожитий газ. Крім того, «Нафтогаз» призначив непомірно високі штрафні санкції та розірвання власного газового контракту за умови укладення договору поставки з іншою газопостачальною компанією.



«Найбільш дискримінаційна вимога і прояв свідомого тиску на ТКЕ - щомісячні авансові платежі за газ. Згідно з чинним законодавством, населення як основний споживач послуг централізованого теплопостачання (опалення та гаряча вода) розраховується за спожиті послуги на умовах подальшої оплати», - наголошується в повідомленні.



За інформацією тепловиків, борг населення за тепло і гарячу воду перевищує 25,5 млрд грн. Низька платіжна дисципліна клієнтів і відсутність у правовому полі дієвих механізмів боротьби з боржниками унеможливлює авансування закупівель газу у «Нафтогаз Трейдинг». За порушення термінів оплати, передбачених договором, до підприємств ТКЕ застосовуватимуться суворі штрафні санкції-10% від загального місячного обсягу поставки.



Також «Нафтогаз Трейдинг» укладає договори тільки на своїх власних умовах квотування обсягів газу, які є нижче необхідних на 10-15%.



«Квотування в угодах, запропонованих газопостачальником, використовується як інструмент примусу до закупівлі відсутніх обсягів газу за завищеною майже на 50% вартості, що є ознакою порушення антимонопольного законодавства. Коригування квот у бік збільшення договором не передбачено взагалі, і в разі недобору газу підприємства ТКЕ не зможуть переносити ці обсяги на наступні періоди», - заявили в асоціації.



В асоціації вважають, що таким чином, ринок природного газу в Україні функціонує в абсолютно неринкових умовах, головним гравцем в яких є НАК «Нафтогаз України» та її дочірні компанії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У газових угодах з газопостачальною компанією «Нафтогаз Трейдинг» є ознаки використання монопольного становища, що спровокує зростання платіжок за опалення до 40%.Про це сказано в заяві асоціації «Укртеплокомуненерго», наявній у розпорядженні УНІАН азначається, що ті умови, які в договорах на постачання газу запропонувала газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» виробникам тепла, поглиблять галузеву кризу в теплокомуненерго (ТКЕ) і поставлять під загрозу опалювальний сезон 2021/2022 року.«За попередніми прогнозами, за таких умов постачання газу кінцевий тариф на опалення в Україні в опалювальному сезоні може зрости на 15-40% залежно від міста», - сказано в повідомленні.В асоціації заявили, що всупереч домовленостям з президентом і урядом, «Нафтогаз Трейдинг» в нових договорах на закупівлю газу застосовує щодо підприємств ТКЕ неринкові вимоги, зокрема - вимагає авансові платежі за газ, квотування обсягів споживання, безакцептне списання коштів з рахунків підприємств у разі виникнення заборгованості за спожитий газ. Крім того, «Нафтогаз» призначив непомірно високі штрафні санкції та розірвання власного газового контракту за умови укладення договору поставки з іншою газопостачальною компанією.«Найбільш дискримінаційна вимога і прояв свідомого тиску на ТКЕ - щомісячні авансові платежі за газ. Згідно з чинним законодавством, населення як основний споживач послуг централізованого теплопостачання (опалення та гаряча вода) розраховується за спожиті послуги на умовах подальшої оплати», - наголошується в повідомленні.За інформацією тепловиків, борг населення за тепло і гарячу воду перевищує 25,5 млрд грн. Низька платіжна дисципліна клієнтів і відсутність у правовому полі дієвих механізмів боротьби з боржниками унеможливлює авансування закупівель газу у «Нафтогаз Трейдинг». За порушення термінів оплати, передбачених договором, до підприємств ТКЕ застосовуватимуться суворі штрафні санкції-10% від загального місячного обсягу поставки.Також «Нафтогаз Трейдинг» укладає договори тільки на своїх власних умовах квотування обсягів газу, які є нижче необхідних на 10-15%.«Квотування в угодах, запропонованих газопостачальником, використовується як інструмент примусу до закупівлі відсутніх обсягів газу за завищеною майже на 50% вартості, що є ознакою порушення антимонопольного законодавства. Коригування квот у бік збільшення договором не передбачено взагалі, і в разі недобору газу підприємства ТКЕ не зможуть переносити ці обсяги на наступні періоди», - заявили в асоціації.В асоціації вважають, що таким чином, ринок природного газу в Україні функціонує в абсолютно неринкових умовах, головним гравцем в яких є НАК «Нафтогаз України» та її дочірні компанії.

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