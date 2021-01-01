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Прогнозують, що тариф на опалення в Україні подорожчає на 40%

Прогнозують, що тариф на опалення в Україні подорожчає на 40%
У газових угодах з газопостачальною компанією «Нафтогаз Трейдинг» є ознаки використання монопольного становища, що спровокує зростання платіжок за опалення до 40%.

Про це сказано в заяві асоціації «Укртеплокомуненерго», наявній у розпорядженні УНІАН.

азначається, що ті умови, які в договорах на постачання газу запропонувала газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» виробникам тепла, поглиблять галузеву кризу в теплокомуненерго (ТКЕ) і поставлять під загрозу опалювальний сезон 2021/2022 року.

«За попередніми прогнозами, за таких умов постачання газу кінцевий тариф на опалення в Україні в опалювальному сезоні може зрости на 15-40% залежно від міста», - сказано в повідомленні.

В асоціації заявили, що всупереч домовленостям з президентом і урядом, «Нафтогаз Трейдинг» в нових договорах на закупівлю газу застосовує щодо підприємств ТКЕ неринкові вимоги, зокрема - вимагає авансові платежі за газ, квотування обсягів споживання, безакцептне списання коштів з рахунків підприємств у разі виникнення заборгованості за спожитий газ. Крім того, «Нафтогаз» призначив непомірно високі штрафні санкції та розірвання власного газового контракту за умови укладення договору поставки з іншою газопостачальною компанією.

«Найбільш дискримінаційна вимога і прояв свідомого тиску на ТКЕ - щомісячні авансові платежі за газ. Згідно з чинним законодавством, населення як основний споживач послуг централізованого теплопостачання (опалення та гаряча вода) розраховується за спожиті послуги на умовах подальшої оплати», - наголошується в повідомленні.

За інформацією тепловиків, борг населення за тепло і гарячу воду перевищує 25,5 млрд грн. Низька платіжна дисципліна клієнтів і відсутність у правовому полі дієвих механізмів боротьби з боржниками унеможливлює авансування закупівель газу у «Нафтогаз Трейдинг». За порушення термінів оплати, передбачених договором, до підприємств ТКЕ застосовуватимуться суворі штрафні санкції-10% від загального місячного обсягу поставки.

Також «Нафтогаз Трейдинг» укладає договори тільки на своїх власних умовах квотування обсягів газу, які є нижче необхідних на 10-15%.

«Квотування в угодах, запропонованих газопостачальником, використовується як інструмент примусу до закупівлі відсутніх обсягів газу за завищеною майже на 50% вартості, що є ознакою порушення антимонопольного законодавства. Коригування квот у бік збільшення договором не передбачено взагалі, і в разі недобору газу підприємства ТКЕ не зможуть переносити ці обсяги на наступні періоди», - заявили в асоціації.

В асоціації вважають, що таким чином, ринок природного газу в Україні функціонує в абсолютно неринкових умовах, головним гравцем в яких є НАК «Нафтогаз України» та її дочірні компанії.

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Теги: Україна, опалення, ціни
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