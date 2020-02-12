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У Львові директорам шкіл з вересня місяця платитимуть до 1 тисячі доларів

У Львові директорам шкіл з вересня місяця платитимуть до 1 тисячі доларів
У понеділок, 14 червня, на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради ухвалили рішення підняти зарплати директорів середніх шкіл. З вересня освітяни отримуватимуть по 27 тисяч гривень зарплати.

Про це йдеться на сайті Львівської міськради.

«Сьогодні середньостатистична заробітна платня директора школи становить від 10 до 15 тисяч гривень. Цим рішення виконкому ми приймаємо наступний крок: з 1 вересня підвищуємо рівень оплати пращі директорів шкіл до 27 тисяч гривень, що еквівалентно 1 тисячі доларів. Це дуже важливий крок, адже цьогоріч ми маємо конкурси на 44 директорів ЗЗСО. Ми розуміємо, що, інвестуючи в освіту, ми інвестуємо в майбутнє», – сказав Андрій Москаленко, перший заступник міського голови.

Також він зазначив, що на це преміювання з вересня до кінця року передбачається 15 млн грн, а якщо прораховувати на наступний рік, – близько 45 млн грн.




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Теги: зарплати, Львів, вчителі
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