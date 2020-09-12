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У Луцьку шукають, кому дати звання «почесного громадянина»

У Луцьку шукають, кому дати звання «почесного громадянина»
До 01 липня 2021 року триватиме прийом пропозицій щодо кандидатур на присвоєння звання ”Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади”.

Про це йдеться на сайті мерії.

Таке звання можуть присвоїти конкретній особі (в тому числі посмертно) за значний внесок в соціальний, економічний та культурний розвиток Луцької міської територіальної громади, становлення та розбудову незалежної Української держави; утвердження української національної свідомості, активну громадську та благодійну діяльність; мужність та відвагу; забезпечення законності, прав і свобод громадян; інші заслуги перед громадою та Україною.

Право висування кандидатур на присвоєння звання належить:

Луцькому міському голові;

секретарю міської ради;

постійним комісіям міської ради;

депутатським фракціям міської ради;

колективам підприємств, організацій (установ, закладів) територіальної громади (незалежно від форм їх власності);

громадським організаціям, профспілкам, творчим спілкам.


"Якщо ви вважаєте, що серед представників вашого колективу є людина, яка заслуговує носити звання ”Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади”, то вам необхідно подати у Луцьку міську раду (м.Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19, каб. 110) такі документи: клопотання на ім’я міського голови; вичерпні біографічні дані про кандидата; обґрунтування доцільності присвоєння звання", - йдеться в повідомленні.

До пакету документів можна додавати відгуки-клопотання юридичних, фізичних осіб, громадських, партійних організацій, колективів та зібрань громадян, які підтримують висування цієї кандидатури (кількість відгуків не обмежується).


Не розглядатимуть:

подання у порядку самовисування;

документи, що не відповідають вимогам.


Попередній розгляд матеріалів щодо кандидатури на присвоєння звання проводиться на засіданнях всіх постійних комісій Луцької міської ради. Звання присвоюють рішенням Луцької міської ради одній особі впродовж року, крім випадків присвоєння звання посмертно. Телефони для довідок: 777 942, 741 086

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Теги: почесний громадянин, Луцьк
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