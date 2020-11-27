Двох ексберкутівців, які причетні до розгону Майдану, засудили до 3-ох років тюрми

Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня до трьох років позбавлення волі. Вони в листопаді 2013-го затримували активістів Майдану та складали на них адмінпротоколи, за даними слідства.



Про це йшлось у трансляції судового засідання, а також повідомив потерпілий Максим Федяй, - пише



Суд визнав винними Мохоня та Ейсмонта за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу про перевищення службових повноважень, вчинене групою осіб, що супроводжувалося насильством чи погрозою насильством. Крім ув'язнення, їм заборонили на три роки обіймати будь-які посади у правоохоронних органах.



Водночас суд звільнив обвинувачених від покарання за статтями про перешкоджання мирним зібранням та службове підроблення через сплив строку давності.



Прокурор у справі Олег Багнюк зазначив, що просив для обвинувачених 6 років позбавлення волі, але суд частково не врахував їхню кваліфікацію про дії у складі організованої групи та виконання злочинного наказу.



«Ми вважаємо, що це був наказ і саме ця кваліфікація відповідала фактичним обставинам. Обвинувачені не надавали жодних показів», — сказав Багнюк.



За його словами, захисники Ейсмонта і Мохоня наполягали, що вони не вчиняли інкриміновані злочини. Багнюк зазначив, що Ейсмонт до сьогодні працював у поліції, але звільнити його зможуть лише після того, як вирок набуде чинності — тобто після розгляду апеляції, якщо її подаватимуть.



Адвокатка потерпілих активістів Майдану Євгенія Закревська заявила, що це перший реальний вирок ексберкутівцям у справах Майдану: «І перший обвинувальний вирок щодо подій 30-го листопада», — зазначила адвокатка.



За даними слідства, Віктор Ейсмонт і Володимир Мохонь затримали потерпілого Максима Федяя біля стели на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року. Вони склали проти активіста рапорт про адміністративне правопорушення, куди, за даними слідства, внесли неправдиві відомості, які згодом скасував апеляційний суд.



Максим Федяй нам у коментарі зазначив, що не очікував на таке рішення.



«Думав, щоб на нас ще не повісили потім судові витрати. Звісно, вони мають нести відповідальність, але з якогось боку мені їх шкода. Вони виконували тоді вказівки, їм сказали штампувати протоколи — вони це робили. Якби вони виказали керівника, можливо, їм дали б умовний термін», — сказав Федяй.



Він додав, що суд задовольнив його позов про відшкодування моральної шкоди у 400 тисяч гривень.



Самі обвинувачені спілкуватися з нами раніше відмовлялися, не надавали свідчення й під час розслідування. Їхній адвокат Віталій Кучер не прокоментував рішення суду, наголосивши на тому, що йому незручно говорити.



Наразі ж обвинувачені мають 30 днів на оскарження судового вироку в апеляційній інстанції.



Варто зазначити, що засуджений Віктор Ейсмонт був помічником екснардепа Євгена Дейдея і працював у полку поліції особливого призначення №1. Раніше начальник поліції Києва Андрій Крищенко відповідав, що Ейсмонт у 2015 році успішно пройшов атестацію і за період служби зарекомендував себе позитивно.

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