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В одній з квартир Луцька на підвіконні вирощували коноплю

В одній з квартир Луцька на підвіконні вирощували коноплю
Волинські правоохоронці продовжують виявляти наркотичні речовини.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

Вчора, 13 червня, луцьким патрульним надійшло повідомлення про те, що з однієї з квартир на вулиці Дорошенка йде неприємний запах. На думку заявниці, там вживали наркотики.

Патрульні прибули за вказаною адресою та виявили два кущі рослини, ззовні схожої на коноплі. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.

Окрім того, протягом тижня патрульні виявляли наркотичні речовини під час проведення поверхневих перевірок у громадян в місті Ковелі – два пакетики з кристалічною речовиною білого та сірого кольору, місті Луцьку – поліетиленовий пакет з білою порошкоподібною речовиною; лампочка з нагаром; згорток у фользі, в якому містилася речовина рослинного походження, ззовні схожа на канабіс, та порошкоподібна речовина ззовні схожа на амфетамін.

В усіх випадках на місці події працювала слідчо-оперативна група.

Нагадують, що відповідно до ст. 309 КК України незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту караються штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років.

В одній з квартир Луцька на підвіконні вирощували коноплю

В одній з квартир Луцька на підвіконні вирощували коноплю

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Теги: Волинь, Луцьк, наркотики, конопля
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