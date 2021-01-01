У місті на Волині за гроші польського кредиту хочуть реконструювати очисні

У рамках урядової програми Республіки Польща планують реконструкцію каналізаційних очисних споруд (КОС) у Володимирі-Волинському.Проєктно-кошторисна документація на реконструкцію, яку розробляє «Екотоп», обійдеться у 278 тисяч гривень. Загалом на ці цілі хочуть залучити кредитні кошти польського банку, йдеться на сайті міської ради.Будували очисні споруди ще у 1978 році, і вони вже давно відпрацювали свої ресурси, – пишуть на сторінці КП “Володимир-Волинський водоканал” у фейсбуці. У результаті їх зношеність, а також зношеність механічної та біологічної очистки, може призвести до забруднення навколишнього середовища. Це стосується не лише Володимира-Волинського. Оскільки скиди потрапляють у Лугу, звідти у Буг, за тим у Віслу й у Балтійське море. Тому волинськими очисними спорудами зацікавилися поляки, які мають намір кредитувати їх реконструкцію та створити умови для безперебійної роботи обладнання, що дасть можливість покращити якість очищеної стічної води та зменшити негативний вплив на екологічний стан довкілля.КОС розраховані на 10 тисяч кубометрів стоків на добу. Та через відсутність великих промислових споживачів їхня потужність становить 4-5 тисяч куб. м. За словами головного інженера Володимир-Волинського УВКГ, упродовж останніх років підприємство здійснювало часткову заміну обладнання, водопроводу, ремонт повітродувок та приймальної камери, очищення біологічних ставків та мулової карти.Також проводило чистку мулових карт та заміну аерації. А торік коштом міста придбали та встановили повітродувку, яка має енергозберігаючий ефект та допомагає уникненню забруднення навколишнього середовища. Заміна компресора дозволила значно зекономити електроенергію. Якщо до того споживання становило до 60-70 тисяч кіловат годин у місяць, сьогодні – 25-30 тисяч кВ/год.Керівник очисних споруддодає, у рамках реконструкції планується переобладнати хлораторну під переробний цех із віджимання мулу, який можна буде реалізовувати як добриво для фермерських господарств та як паливні брикети. Поки думають над тим, яку технологію застосовуватимуть.– Загалом механічне очищення відбувається у кілька етапів, – продовжує розповідати директор Вадим Ананійович. – Спочатку грубі відходи затримуються на решітках, де їх чистять. Затим важкий пісок опускається на дно, і потрапляє у пісколовки, звідки його згрібають. Після них вода стікає у відстійники, потім – в аеротенки, де змішується з мулом і киснем. А вже потім відбувається біологічна очистка.На очисних спорудах працює 19 осіб. Як зазначає інженер-технолог, за плечима котрої 43 роки досвіду, колись на КОС працювало 36 осіб. Згодом кількість працівників зменшилася вдвічі. Лабораторія, яку вона очолює, проводить контроль якості стічних вод та мулу, а також здійснює вимірювання показників на всіх етапах чистки. Валентина Дмитрівна зізнається, з часів створення очисних споруд нічого не змінювалося і не оновлювалось. А хотілося б мати сучасне обладнання, яке відповідає вимогам часу. Вона сподівається, що після реконструкції вдасться його замінити.Наразі тривають роботи щодо виготовленню документації. У скільки місту обійдеться реконструкція очисних споруд і хто їх проводитиме, – буде відомо згодом. Орієнтовна вартість робіт – 2-3 мільйони євро.