У Румунії розбився бус з українцями: багато травмованих, одна людина загинула. ВІДЕО





Про це пише ТСН з посиланням румунські



Відомо, що мікроавтобусі було 16 людей з України та одна особа з Молдови. Серед пасажирів була 8-річна дитина. Усіх 16 потерпілих госпіталізували до лікарні.



"З 17 людей, які були в мікроавтобусі, одна людина загинула, а троє людей отримали серйозні травми. В інших людей немає травм, які можуть загрожувати їхньому життю", - заявив речник Інспекції Арад Джордж Плешка.



За даними AGORA, 21-річний чоловік з Молдови отримав легкі тілесні ушкодження. У МЗС Молдови підтвердили, що громадянин їхньої країни постраждав у ДТП.



Нібито, за інформацією ЗМІ, мікроавтобус врізався у фуру, яка стояла на смузі для аварійної зупинки.



На місці ДТП поліція проводить розслідування, щоб встановити точні обставини зіткнення мікроавтобуса та вантажівки. Після аварії напрямок шосе безпосередньо перед перетином кордону було перекрито.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мікроавтобус із 17 пасажирами у салоні зіткнувся з вантажівкою вранці понеділка, 14 червня, на виїзді до Угорщини, поблизу прикордонного пункту в Надлаці. У результаті ДТП 16 осіб травмувалися, один загинув.Про це пише ТСН з посиланням румунські ЗМІ. Відомо, що мікроавтобусі було 16 людей з України та одна особа з Молдови. Серед пасажирів була 8-річна дитина. Усіх 16 потерпілих госпіталізували до лікарні."З 17 людей, які були в мікроавтобусі, одна людина загинула, а троє людей отримали серйозні травми. В інших людей немає травм, які можуть загрожувати їхньому життю", - заявив речник Інспекції Арад Джордж Плешка.За даними AGORA, 21-річний чоловік з Молдови отримав легкі тілесні ушкодження. У МЗС Молдови підтвердили, що громадянин їхньої країни постраждав у ДТП.Нібито, за інформацією ЗМІ, мікроавтобус врізався у фуру, яка стояла на смузі для аварійної зупинки.На місці ДТП поліція проводить розслідування, щоб встановити точні обставини зіткнення мікроавтобуса та вантажівки. Після аварії напрямок шосе безпосередньо перед перетином кордону було перекрито.

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