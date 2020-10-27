«Гроза контрабандистів»: автопарк волинських прикордонників поповнився новою технікою. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Машина, що нашпигована різною апаратурою, придбана за грантові кошти. У Луцькому прикордонному загоні кажуть, що без удосконалення системи спостереження, «зеленку» на польсько-українському порубіжжі не впильнуєш.



"Це черговий крок у рамках реформування та переозброєння ДПСУ за стандартами ЄС та НАТО. Окрім мобільних тепловізійних комплексів прикордонний загін у рамках цього проєкту отримав також безпілотники. У зв’язку з активізацією протиправної діяльності на українсько-польській ділянці кордону техніка є досить ефективною й корисною в застосуванні під час охорони державного кордону», - розповідає речниця луцького прикордонного загону Маргарита Вершиніна.



Налаштування мобільного тепловізійного комплексу триває 20 хвилин. Найбільше йде часу на комутацію дротів та встановлення антени. Коли усе підведено, починають працювати чотири камери. Особливо цінна та, кажуть прикордонники, що «читає» силуети людей на місцевості, навіть тоді, коли вони сховані за деревами.



Детальніше про те, як працює чудо техніки з прикордону – дивіться у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В автопарку волинських прикордонників – поповнення. У «зелених беретів» з’явилася техніка, яку називають «грозою контрабанди». Пересувний тепловізійний комплекс розганяється до 110 кілометрів та важить 12 тонн.Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент". Машина, що нашпигована різною апаратурою, придбана за грантові кошти. У Луцькому прикордонному загоні кажуть, що без удосконалення системи спостереження, «зеленку» на польсько-українському порубіжжі не впильнуєш."Це черговий крок у рамках реформування та переозброєння ДПСУ за стандартами ЄС та НАТО. Окрім мобільних тепловізійних комплексів прикордонний загін у рамках цього проєкту отримав також безпілотники. У зв’язку з активізацією протиправної діяльності на українсько-польській ділянці кордону техніка є досить ефективною й корисною в застосуванні під час охорони державного кордону», - розповідає речниця луцького прикордонного загону МаргаритаНалаштування мобільного тепловізійного комплексу триває 20 хвилин. Найбільше йде часу на комутацію дротів та встановлення антени. Коли усе підведено, починають працювати чотири камери. Особливо цінна та, кажуть прикордонники, що «читає» силуети людей на місцевості, навіть тоді, коли вони сховані за деревами.Детальніше про те, як працює чудо техніки з прикордону – дивіться у сюжеті.

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