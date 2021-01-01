Захопливі світлини волинського озера з висоти. ФОТО





Світлини Андрій Куницький.



Як зауважив автор фото, озеро Біле — озеро льодовикового походження, яке знаходиться на відстані 2 км від села Невір. Озеро наполовину належить Україні та Білорусі. Місця як з українського, так і з білоруського боку глухі та не освоєні, але є поодинокі хатинки для відпочинку. Для туристів з української сторони є можливість зупинитися в мальовничому березовому гаю, на березі озера.



Живиться атмосферними опадами, підземними водами, а також водами р. Прип'яті, з якою з'єднане через озеро Волянське каналом. Озеро Біле належить до групи озер (крім нього, ще Волянське і Святе), які є регулятором Дніпро-Бузького каналу. Тут акумулюється вода. При потребі шлюз відкривають, і через Вижівський водозабір вода йде у Дніпро-Бузький канал. У маловодні періоди року надмірне використання запасів води з річки Прип'ять і згаданих озер призводить до їх деградації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі показали фантастичні фотографії озера Біле, що знаходиться у Любешівському районі.Світлини розмістив на своїй сторінці у фейсбуці волинський фотографЯк зауважив автор фото, озеро Біле — озеро льодовикового походження, яке знаходиться на відстані 2 км від села Невір. Озеро наполовину належить Україні та Білорусі. Місця як з українського, так і з білоруського боку глухі та не освоєні, але є поодинокі хатинки для відпочинку. Для туристів з української сторони є можливість зупинитися в мальовничому березовому гаю, на березі озера.Живиться атмосферними опадами, підземними водами, а також водами р. Прип'яті, з якою з'єднане через озеро Волянське каналом. Озеро Біле належить до групи озер (крім нього, ще Волянське і Святе), які є регулятором Дніпро-Бузького каналу. Тут акумулюється вода. При потребі шлюз відкривають, і через Вижівський водозабір вода йде у Дніпро-Бузький канал. У маловодні періоди року надмірне використання запасів води з річки Прип'ять і згаданих озер призводить до їх деградації.

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