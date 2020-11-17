На Волині 22-річний хлопець зґвалтував неповнолітню





Слідство вважає, що увечері 8 червня нетверезий молодик зґвалтував 16-річну дівчину, - пише пресслужба обласної прокуратури.



Йому повідомили про підозру у вчиненні цього злочину й найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.



Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 152 КК України за зґвалтування неповнолітньої особи передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд обрав 22-річному жителю села Переспа Луцького району, підозрюваному у зґвалтуванні неповнолітньої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Слідство вважає, що увечері 8 червня нетверезий молодик зґвалтував 16-річну дівчину, - пише пресслужба обласної прокуратури.Йому повідомили про підозру у вчиненні цього злочину й найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 152 КК України за зґвалтування неповнолітньої особи передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

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