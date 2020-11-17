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На Волині 22-річний хлопець зґвалтував неповнолітню

На Волині 22-річний хлопець зґвалтував неповнолітню
Суд обрав 22-річному жителю села Переспа Луцького району, підозрюваному у зґвалтуванні неповнолітньої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство вважає, що увечері 8 червня нетверезий молодик зґвалтував 16-річну дівчину, - пише пресслужба обласної прокуратури.

Йому повідомили про підозру у вчиненні цього злочину й найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.

Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 152 КК України за зґвалтування неповнолітньої особи передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.




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Теги: зґвалтування, Волинь, дівчина
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