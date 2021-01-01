У Луцьку хочуть знести паркомат, який псує естетику площі перед замком Любарта

У Луцьку планують демонтувати паркомат, який розмістили на площі перед замком Любарта.Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.Як зазначають у документі, на площі перед Луцьким замком встановлений паркомат ПП «Ельбе УА», який не функціонує, перебуває у занедбаному стані, що негативно впливає на естетичний вигляд площі перед перлиною міста Луцька – замком Любарта. Цією територію щодня проходить велика кількість туристів, які приїжджають зі всієї країни та з-за кордону.09.07.2015 року у місті провели конкурс на визначення операторів паркування транспортних засобів у місті Луцьку на п’ять земельних ділянок, які розташовані в старому місті: вул. Глушець, 1 (Центральний ринок) - 15 паркомісць; вул. Братковського – 11 паркомісць; вул. Плитниця (Замкова площа) - 41 паркомісце; вул. Галшки Гулевичівни - 11 паркомісць; вул. Драгоманова – 30 паркомісць. Переможцем конкурсу визначили приватне підприємство «Ельбе УА». З 21.07.2015 року комунальне підприємство «АвтоПаркСервіс» та приватне підприємство «Ельбе УА» підписали договір обслуговування об’єктів благоустрою – майданчиків для паркування транспортних засобів на території міста Луцька.На сьогодні ці паркувальні майданчики не були введені в експлуатацію. Парковка на площі перед Луцький замком не функціонує, відповідно доцільність подальшого розміщення вказаного паркомату відсутня, йдеться у проєкті рішення. Тож паркомат пропонують знести.