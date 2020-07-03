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Померла восьма жертва аварії українського автобуса в Польщі

Померла восьма жертва аварії українського автобуса в Польщі
В Україні померла восьма жертва ДТП українського рейсового автобуса, що трапилася у ніч з 5 на 6 березня у Підкарпатському воєводстві Польщі за 30 кілометрів від кордону з нашою державою.

Це кореспондентові Укрінформу підтвердила речниця Окружної прокуратури у Перемишлі Марта Пентковська.

“Ми отримали інформацію з України про те, що померла восьма особа з цієї аварії. Зараз ми намагаємося підтвердити, чи ця смерть має зв’язок з ДТП”,- повідомила Пентковська.

Укрінформу з власних джерел стало відомо, що йдеться про чоловіка віком близько 60-років із Херсонської області, який отримав у цій аварії важкі травми і упродовж трьох тижнів лікувався у лікарні в Перемишлі. Коли його стан покращився, наприкінці березня його було перевезено спецтранспортом для подальшого лікування в Україну.

Як повідомлялося, у ніч на 6 березня при з’їзді до пункту обслуговування пасажирів (ПОП) “Кашице” у Підкарпатському воєводстві в аварію потрапив автобус сполученням "Познань-Херсон", в якому їхали 57 громадян України. На місці загинули п’ятеро українців, 35 людей дістали травми різного ступеня тяжкості. Згодом у лікарнях Польщі померли шостий і сьомий пасажири цього автобуса: 50-річний чоловік та 28-річна жінка.

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Окружна прокуратура у Перемишлі продовжила слідство у цій справі до 7 вересня.

А у ніч на 22 березня у тому ж місці в аварію потрапив український автобус, який здійснював рейс за маршрутом Вроцлав-Чернівці. В автобусі перебували 10 людей, зокрема двоє водіїв. В результаті ДТП один чоловік (водій, який не перебував за кермом) загинув на місці, п’ятеро людей зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Органи прокуратури у Польщі висунули обвинувачення у спричиненні ДТП обом водіям автобусів. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.

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Теги: аварія, Польща, ДТП
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