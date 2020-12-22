6-річного хлопчика з Волині, якому збирали кошти на лікування, прооперували





Про це Інформаційному агенству



Нагадаємо, Павлику Веремку з прикордонного села Борового, що на Любомльщині (нині Ковельський район), встановили непростий діагноз – аневризмальна кісткова кіста правої плечової кістки, консолідований патологічний перелом правої плечової кістки.



Нині ж хлопчина впевнено одужує. Павлика пропоперували. Станом на сьогодні із пошкодженої ручки зняли гіпс і навіть фіксуючу пов’язку. Зі слів мами, дитина почуває себе добре.



«Обстеження показали, що спеціальний наповнювач у кісточці засвоюється. Він вже майже не відрізняється від самого кісткового мозку», - каже Сніжана Веремко.



Медики із столичного Інституту травматології та ортопедії НАМН України, де лікували хлопчика, дозволили Павлику робити оперованою ручкою абсолютно все. Як і більшість однолітків, він - активний, непосидючий, любить гратися.



«Два тижні тому ми їздили в Київ і нам сказали, що, слава Богу, все в порядку. Протягом двох років ми маємо туди їздити і обстежуватися, робити контрольні знімки. На жаль, захворювання може повернутися і піти нижче по кісточці. Але лікарі пояснили, що ця хвороба уражає лише одну кістку і не переходить на інші. Щоправда, дуже важко заживав післяопераційний шов. Це пов’язують із індивідуальними особливостями шкіри – при великій кількості капілярів вона дуже тонка. Але в цілому все в порядку. Восени – знову на перевірку до Києва. Якщо за два роки після операції не трапиться рецидиву, можна буде говорити про повне одужання. Але через операцію і тривалу реабілітацію, Павлик піде до школи на рік пізніше. Проте це не страшно у порівнянні з тим, що ми вже пережили», - розповідає мама хлопчика.



Фото з особистого архіву сім'ї Веремків





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шестирічного волинянина Павлика Веремка, якому збирали кошти на лікування, прооперували. Нині дитина почуває себе добре – бігає та грається, як і більшість його однолітків.Про це Інформаційному агенству Волинські Новини розповіла мама хлопчика Сніжана Веремко.Нагадаємо, Павлику Веремку з прикордонного села Борового, що на Любомльщині (нині Ковельський район), встановили непростий діагноз – аневризмальна кісткова кіста правої плечової кістки, консолідований патологічний перелом правої плечової кістки. Дитині збирали кошти на складну операція із видалення частини ураженої кістки та реабілітацію. Нині ж хлопчина впевнено одужує. Павлика пропоперували. Станом на сьогодні із пошкодженої ручки зняли гіпс і навіть фіксуючу пов’язку. Зі слів мами, дитина почуває себе добре.«Обстеження показали, що спеціальний наповнювач у кісточці засвоюється. Він вже майже не відрізняється від самого кісткового мозку», - каже Сніжана Веремко.Медики із столичного Інституту травматології та ортопедії НАМН України, де лікували хлопчика, дозволили Павлику робити оперованою ручкою абсолютно все. Як і більшість однолітків, він - активний, непосидючий, любить гратися.«Два тижні тому ми їздили в Київ і нам сказали, що, слава Богу, все в порядку. Протягом двох років ми маємо туди їздити і обстежуватися, робити контрольні знімки. На жаль, захворювання може повернутися і піти нижче по кісточці. Але лікарі пояснили, що ця хвороба уражає лише одну кістку і не переходить на інші. Щоправда, дуже важко заживав післяопераційний шов. Це пов’язують із індивідуальними особливостями шкіри – при великій кількості капілярів вона дуже тонка. Але в цілому все в порядку. Восени – знову на перевірку до Києва. Якщо за два роки після операції не трапиться рецидиву, можна буде говорити про повне одужання. Але через операцію і тривалу реабілітацію, Павлик піде до школи на рік пізніше. Проте це не страшно у порівнянні з тим, що ми вже пережили», - розповідає мама хлопчика.

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