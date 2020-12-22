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6-річного хлопчика з Волині, якому збирали кошти на лікування, прооперували

6-річного хлопчика з Волині, якому збирали кошти на лікування, прооперували
Шестирічного волинянина Павлика Веремка, якому збирали кошти на лікування, прооперували. Нині дитина почуває себе добре – бігає та грається, як і більшість його однолітків.

Про це Інформаційному агенству Волинські Новини розповіла мама хлопчика Сніжана Веремко.

Нагадаємо, Павлику Веремку з прикордонного села Борового, що на Любомльщині (нині Ковельський район), встановили непростий діагноз – аневризмальна кісткова кіста правої плечової кістки, консолідований патологічний перелом правої плечової кістки. Дитині збирали кошти на складну операція із видалення частини ураженої кістки та реабілітацію.

Нині ж хлопчина впевнено одужує. Павлика пропоперували. Станом на сьогодні із пошкодженої ручки зняли гіпс і навіть фіксуючу пов’язку. Зі слів мами, дитина почуває себе добре.

«Обстеження показали, що спеціальний наповнювач у кісточці засвоюється. Він вже майже не відрізняється від самого кісткового мозку», - каже Сніжана Веремко.

Медики із столичного Інституту травматології та ортопедії НАМН України, де лікували хлопчика, дозволили Павлику робити оперованою ручкою абсолютно все. Як і більшість однолітків, він - активний, непосидючий, любить гратися.

«Два тижні тому ми їздили в Київ і нам сказали, що, слава Богу, все в порядку. Протягом двох років ми маємо туди їздити і обстежуватися, робити контрольні знімки. На жаль, захворювання може повернутися і піти нижче по кісточці. Але лікарі пояснили, що ця хвороба уражає лише одну кістку і не переходить на інші. Щоправда, дуже важко заживав післяопераційний шов. Це пов’язують із індивідуальними особливостями шкіри – при великій кількості капілярів вона дуже тонка. Але в цілому все в порядку. Восени – знову на перевірку до Києва. Якщо за два роки після операції не трапиться рецидиву, можна буде говорити про повне одужання. Але через операцію і тривалу реабілітацію, Павлик піде до школи на рік пізніше. Проте це не страшно у порівнянні з тим, що ми вже пережили», - розповідає мама хлопчика.

Фото з особистого архіву сім'ї Веремків

6-річного хлопчика з Волині, якому збирали кошти на лікування, прооперували
6-річного хлопчика з Волині, якому збирали кошти на лікування, прооперували
6-річного хлопчика з Волині, якому збирали кошти на лікування, прооперували

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Теги: дитина, збір, кошти, операція
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