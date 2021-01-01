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Повідомили подробиці смертельної аварії з українцями в Румунії

Повідомили подробиці смертельної аварії з українцями в Румунії
У Румунії сьогодні сталася смертельна дорожно-транспортна пригода з громадянами України.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Зокрема, рано вранці 14 червня на трасі Дєва-Недлак в Румунії сталася ДТП за участю громадян України, які прямували мікроавтобусом з України до Чехію.

"Загалом в авто перебували 16 українців та один громадянин Молдови. Один українець помер на місці, інша наша громадянка померла в лікарні від отриманих травм. Двоє громадян України госпіталізовані у важкому стані, їм надається необхідна медична допомога. Стан решти пасажирів - задовільний, загроз їхньому життю немає", - повідомив Ніколенко.

За словами речника, водія затримали, він дає свідчення в поліції.

"За попередньою версією, водій не впорався з керуванням - мікроавтобус зіткнувся із вантажним транспортним засобом, який рухався попереду", - зазначив Ніколенко.

Українські дипломати взаємодіють із румунськими правоохоронцями для з’ясування усіх обставин ДТП, тримають зв'язок із лікарями та надають постраждалим громадянам необхідну консульську допомогу.

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Теги: Румунія, аварія, автобус, подробиці
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