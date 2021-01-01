Повідомили подробиці смертельної аварії з українцями в Румунії





Про це в коментарі Олег Ніколенко.



Зокрема, рано вранці 14 червня на трасі Дєва-Недлак в Румунії сталася ДТП за участю громадян України, які прямували мікроавтобусом з України до Чехію.



"Загалом в авто перебували 16 українців та один громадянин Молдови. Один українець помер на місці, інша наша громадянка померла в лікарні від отриманих травм. Двоє громадян України госпіталізовані у важкому стані, їм надається необхідна медична допомога. Стан решти пасажирів - задовільний, загроз їхньому життю немає", - повідомив Ніколенко.



За словами речника, водія затримали, він дає свідчення в поліції.



"За попередньою версією, водій не впорався з керуванням - мікроавтобус зіткнувся із вантажним транспортним засобом, який рухався попереду", - зазначив Ніколенко.



Українські дипломати взаємодіють із румунськими правоохоронцями для з’ясування усіх обставин ДТП, тримають зв'язок із лікарями та надають постраждалим громадянам необхідну консульську допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Румунії сьогодні сталася смертельна дорожно-транспортна пригода з громадянами України. Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ УкраїниЗокрема, рано вранці 14 червня на трасі Дєва-Недлак в Румунії сталася ДТП за участю громадян України, які прямували мікроавтобусом з України до Чехію."Загалом в авто перебували 16 українців та один громадянин Молдови. Один українець помер на місці, інша наша громадянка померла в лікарні від отриманих травм. Двоє громадян України госпіталізовані у важкому стані, їм надається необхідна медична допомога. Стан решти пасажирів - задовільний, загроз їхньому життю немає", - повідомив Ніколенко.За словами речника, водія затримали, він дає свідчення в поліції."За попередньою версією, водій не впорався з керуванням - мікроавтобус зіткнувся із вантажним транспортним засобом, який рухався попереду", - зазначив Ніколенко.Українські дипломати взаємодіють із румунськими правоохоронцями для з’ясування усіх обставин ДТП, тримають зв'язок із лікарями та надають постраждалим громадянам необхідну консульську допомогу.

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