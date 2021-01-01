Ковід-сертифікат має з’явитися в «Дії» 1 липня - ОП





Про це



Вказано, що робота над створенням так званого ковід-сертифіката триває.



За даними Міністерства цифрової трансформації, 1 липня цього року внутрішній український «ковід-сертифікат» має з’явитися в додатку «Дія».



• В кінці травня влада зазначала, що планує запустити в обіг "паспорти вакцинації" для українців з 1 липня.

• На початку червня міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов сказав, що Україна запровадить цифрові COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як такі сертифікати будуть введені у дію у Європейському Союзі.

• Сертифікати про вакцинацію у Європейському Союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.

• Водночас сім країн Євросоюзу 1 червня почали видавати цифрові сертифікати вакцинації за місяць до запуску програми по всьому блоку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внутрішній український «ковід-сертифікат» має з’явитися в додатку «Дія» 1 липня.Про це повідомляє Офіс президента.Вказано, що робота над створенням так званого ковід-сертифіката триває.За даними Міністерства цифрової трансформації, 1 липня цього року внутрішній український «ковід-сертифікат» має з’явитися в додатку «Дія».• В кінці травня влада зазначала, що планує запустити в обіг "паспорти вакцинації" для українців з 1 липня.• На початку червня міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов сказав, що Україна запровадить цифрові COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як такі сертифікати будуть введені у дію у Європейському Союзі.• Сертифікати про вакцинацію у Європейському Союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.• Водночас сім країн Євросоюзу 1 червня почали видавати цифрові сертифікати вакцинації за місяць до запуску програми по всьому блоку.

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