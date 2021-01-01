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Ковід-сертифікат має з’явитися в «Дії» 1 липня - ОП

Ковід-сертифікат має з’явитися в «Дії» 1 липня - ОП
Внутрішній український «ковід-сертифікат» має з’явитися в додатку «Дія» 1 липня.

Про це повідомляє Офіс президента.

Вказано, що робота над створенням так званого ковід-сертифіката триває.

За даними Міністерства цифрової трансформації, 1 липня цього року внутрішній український «ковід-сертифікат» має з’явитися в додатку «Дія».

• В кінці травня влада зазначала, що планує запустити в обіг "паспорти вакцинації" для українців з 1 липня.
• На початку червня міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов сказав, що Україна запровадить цифрові COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як такі сертифікати будуть введені у дію у Європейському Союзі.
• Сертифікати про вакцинацію у Європейському Союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.
• Водночас сім країн Євросоюзу 1 червня почали видавати цифрові сертифікати вакцинації за місяць до запуску програми по всьому блоку.

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Теги: ковід-сертифікат, Дія
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