Повідомили, коли розпочне сезон луцька «Ротонда» і якими будуть ціни





Про це у коментарі ІА «Роман Хорзов.



«Дату ще не визначили, але то буде після 26 червня», – зауважили в адміністрації закладу.



Приємною несподіванкою для лучан буде те, що ціни у «Ротонді» лишаються такими ж, як і торік.



«Нового нічого не плануємо. Але через карантин ми не будемо організовувати кухню в такому розумінні, як вона була в попередні роки. Буде бар, якісь закуски та снеки. Але діятиме доставка від наших закладів-партнерів. Тобто при бажанні можна собі будь-що замовити», – розповіли в адміністрації закладу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новий сезон у луцькій «Ротонді» відкриють у кінці червня – на початку липня. Проте остаточна дата відкриття поки не відома.Про це у коментарі ІА « Конкурент » повідомив луцький бізнесмен-ресторатор«Дату ще не визначили, але то буде після 26 червня», – зауважили в адміністрації закладу.Приємною несподіванкою для лучан буде те, що ціни у «Ротонді» лишаються такими ж, як і торік.«Нового нічого не плануємо. Але через карантин ми не будемо організовувати кухню в такому розумінні, як вона була в попередні роки. Буде бар, якісь закуски та снеки. Але діятиме доставка від наших закладів-партнерів. Тобто при бажанні можна собі будь-що замовити», – розповіли в адміністрації закладу.

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