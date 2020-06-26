Повідомили, коли розпочне сезон луцька «Ротонда» і якими будуть ціни
Сьогодні, 00:26
Новий сезон у луцькій «Ротонді» відкриють у кінці червня – на початку липня. Проте остаточна дата відкриття поки не відома.
Про це у коментарі ІА «Конкурент» повідомив луцький бізнесмен-ресторатор Роман Хорзов.
«Дату ще не визначили, але то буде після 26 червня», – зауважили в адміністрації закладу.
Приємною несподіванкою для лучан буде те, що ціни у «Ротонді» лишаються такими ж, як і торік.
«Нового нічого не плануємо. Але через карантин ми не будемо організовувати кухню в такому розумінні, як вона була в попередні роки. Буде бар, якісь закуски та снеки. Але діятиме доставка від наших закладів-партнерів. Тобто при бажанні можна собі будь-що замовити», – розповіли в адміністрації закладу.
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Про це у коментарі ІА «Конкурент» повідомив луцький бізнесмен-ресторатор Роман Хорзов.
«Дату ще не визначили, але то буде після 26 червня», – зауважили в адміністрації закладу.
Приємною несподіванкою для лучан буде те, що ціни у «Ротонді» лишаються такими ж, як і торік.
«Нового нічого не плануємо. Але через карантин ми не будемо організовувати кухню в такому розумінні, як вона була в попередні роки. Буде бар, якісь закуски та снеки. Але діятиме доставка від наших закладів-партнерів. Тобто при бажанні можна собі будь-що замовити», – розповіли в адміністрації закладу.
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