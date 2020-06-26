вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, коли розпочне сезон луцька «Ротонда» і якими будуть ціни

Повідомили, коли розпочне сезон луцька «Ротонда» і якими будуть ціни
Новий сезон у луцькій «Ротонді» відкриють у кінці червня – на початку липня. Проте остаточна дата відкриття поки не відома.

Про це у коментарі ІА «Конкурент» повідомив луцький бізнесмен-ресторатор Роман Хорзов.

«Дату ще не визначили, але то буде після 26 червня», – зауважили в адміністрації закладу.

Приємною несподіванкою для лучан буде те, що ціни у «Ротонді» лишаються такими ж, як і торік.

«Нового нічого не плануємо. Але через карантин ми не будемо організовувати кухню в такому розумінні, як вона була в попередні роки. Буде бар, якісь закуски та снеки. Але діятиме доставка від наших закладів-партнерів. Тобто при бажанні можна собі будь-що замовити», – розповіли в адміністрації закладу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ротонда, відкриття сезону, Хорзов
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, коли розпочне сезон луцька «Ротонда» і якими будуть ціни
Сьогодні, 00:26
15 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Володимирі-Волинському стартують кіноперегляди просто неба
14 червень, 23:13
Волинь отримала 14 нових автомобілів швидкої медичної допомоги
14 червень, 22:16
Ковід-сертифікат має з’явитися в «Дії» 1 липня - ОП
14 червень, 21:13
Схожі новини
Повідомили, коли Болгарія відкриє кордони для туристів Повідомили, коли Болгарія відкриє кордони для туристів
15 березень, 19:19
У луцькому парку відремонтують заїзд до «Ротонди» У луцькому парку відремонтують заїзд до «Ротонди»
10 березень, 12:34
У луцькій «Ротонді» запрацював басейн У луцькій «Ротонді» запрацював басейн
26 червень, 2020, 14:37
Комплекс «Ротонда» у центральному парку Луцька – за крок до відкриття. ФОТО Комплекс «Ротонда» у центральному парку Луцька – за крок до відкриття. ФОТО
13 червень, 2020, 10:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, коли розпочне сезон луцька «Ротонда» і якими будуть ціни
Сьогодні, 00:26
 0
15 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Володимирі-Волинському стартують кіноперегляди просто неба
14 червень, 23:13
 0
Волинь отримала 14 нових автомобілів швидкої медичної допомоги
14 червень, 22:16
 0
Ковід-сертифікат має з’явитися в «Дії» 1 липня - ОП
14 червень, 21:13
 0
Медіа
відео
1/8