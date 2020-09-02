Волинське господарство очолило рейтинг «ТОП-10 молочних ферм України»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Прогрес», що у селі Білин Володимир-Волинського району стало першим у рейтингу найпродуктивніших молочних ферм України. Середньорічний надій тут 11764 кг на фуражну корову. Традицію визначати кращі молочно-товарні ферми України відродили цього року під час Міжнародного молочного конгресу.Про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока.Кількість ефективних ферм в Україні зростає. Якщо раніше українці їздили за кордон, вчилися і з захватом дивились на найкращі ферми Європи, США та Ізраїлю, то сьогодні вже самі можуть ділитися досвідом, і вже про вітчизняні молочні ферми колеги-іноземці і констатують: так, уже й в України є чому повчитись.Тому цього року організатори не обмежились одним конкурсом і виявили та заслужено відзначили передові молочні господарства та їх команди у трьох номінаціях:– «ТОП-10 молочних ферм України»,– «Найвища пожиттєва продуктивність»,– «Стрімка динаміка розвитку».Під час нагородження господарств у номінації «ТОП-10 молочних ферм України» генеральний директор Асоціації виробників молоканаголосила: «Ми не претендуємо на те, що наш список є вичерпним, адже до рейтингу були включені тільки ті господарства, які відгукнулися на заклик подати заявку на конкурс. Впевнені, що є ще ціла низка господарств України, які достойні бути у ТОПі найпродуктивніших ферм України. Але цього року вони просто посоромилися публічно визнати свої досягнення».