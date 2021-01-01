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Вагітних рекомендують щепити вакциною Pfizer - МОЗ

Вагітних рекомендують щепити вакциною Pfizer - МОЗ
Національна експертна група з питань імунопрофілактики рекомендує щеплювати вагітних жінок з високим ризиком захворіти на COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Національна експертна група з питань імунопрофілактики рекомендує, якщо вагітна має високий ризик захворіти на COVID-19, наприклад, жінка працює в ковідній лікарні та/або має супутні захворювання, вона може обговорити можливість вакцинації з лікарем. Якщо, на думку лікаря, користь від вакцинації перевищує потенційні ризики від неї, то жінку рекомендовано щепити мРНК-вакциною (в Україні поки використовується тільки одна така вакцина - Comirnaty від Pfizer-BioNTech)", - повідомляє МОЗ.

У випадку, коли вагітна отримала першу дозу вакцини проти COVID-19 на векторній платформі (в Україні з таких вакцин поки зареєстрована лише AstraZeneca (Covishield, SKBio) до настання або під час вагітності, то лікар має розказати їй про співвідношення ризиків та користі від другого щеплення. На основі цього жінка сама вирішуватиме чи отримати другу дозу цією ж вакциною під час вагітності чи вже після пологів.

У МОЗ зазначають, що вагітні важче переносять COVID-19, однак вони не брали участь в клінічних дослідженнях вакцин від цієї інфекції. Водночас, допущені до використання антиковідні вакцини не містять живого мікроорганізму та в дослідженні на тваринах не було виявлено негативного впливу на перебіг вагітності.

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Теги: вагітність, вакцинація, коронавірус
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