Мешканцям Володимира-Волинського нагадали про штрафи за вирощування маку чи конопель





З практики попередніх років слід зазначити, що здебільшого незаконні посіви вчиняють старші люди пенсійного віку, але не всі, деякі для отримання кількох зайвих гривень, інші для себе вирощують: «мак на кутю», «конопельки на олійку» … Чи вартий процес таких ризиків?



По-перше та найважливіше: кожна рослина в руках у наркодиллерів – це потенційне скалічене людське життя. По друге: наркомани і так не дадуть вам зібрати цей урожай. По третє: адміністративна та кримінальна відповідальність за дані діяння.



Адміністративна відповідальність

Незаконний посів та вирощування снотворного маку в кількості до 100 рослин чи конопель в кількості до 10 рослин – підстава для притягнення по ст.106-2 КУпАП (штраф до 1700 гривень з конфіскацією незаконно вирощуваних нарковмісних рослин).

Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки, а також невжиття землекористувачами, землевласниками на закріплених за ними земельних ділянках заходів щодо знищення дикорослих конопель чи снотворного маку – підстава для притягнення по ст.106-1 КУпАП (штраф на громадян – до 510 гривень, а на посадових осіб до 1190 гривень).



Кримінальна відповідальність

Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від 100 до 500 рослин чи конопель у кількості від 10 до 50 рослин – караються штрафом від 1700 до 8500 гривень або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років (ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України).



Окрім того, незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена за наркозлочини, або вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою збуту, а також незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель у кількості 500 і більше рослин – караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років (ч. 2 ст. 310 КК України).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці попереджають мешканців Володимира та району про заборону сівби та вирощування снотворного (опійного, в тому числі олійного та інших) маку, а також конопель. Про це пише БУГ З практики попередніх років слід зазначити, що здебільшого незаконні посіви вчиняють старші люди пенсійного віку, але не всі, деякі для отримання кількох зайвих гривень, інші для себе вирощують: «мак на кутю», «конопельки на олійку» … Чи вартий процес таких ризиків?По-перше та найважливіше: кожна рослина в руках у наркодиллерів – це потенційне скалічене людське життя. По друге: наркомани і так не дадуть вам зібрати цей урожай. По третє: адміністративна та кримінальна відповідальність за дані діяння.Незаконний посів та вирощування снотворного маку в кількості до 100 рослин чи конопель в кількості до 10 рослин – підстава для притягнення по ст.106-2 КУпАП (штраф до 1700 гривень з конфіскацією незаконно вирощуваних нарковмісних рослин).Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки, а також невжиття землекористувачами, землевласниками на закріплених за ними земельних ділянках заходів щодо знищення дикорослих конопель чи снотворного маку – підстава для притягнення по ст.106-1 КУпАП (штраф на громадян – до 510 гривень, а на посадових осіб до 1190 гривень).Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від 100 до 500 рослин чи конопель у кількості від 10 до 50 рослин – караються штрафом від 1700 до 8500 гривень або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років (ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України).Окрім того, незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена за наркозлочини, або вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою збуту, а також незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель у кількості 500 і більше рослин – караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років (ч. 2 ст. 310 КК України).

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