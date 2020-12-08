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Пиво може покращувати імунітет: вчені назвали оптимальну дозу

Пиво може покращувати імунітет: вчені назвали оптимальну дозу
Скільки років існує пиво, напевно, стільки ж років ведуться дискусії про те шкідливе воно чи корисне.

Медики наголошують, що зловживати хмільним напоєм не варто. Проте нещодавно вчені виявили у пива ще одну особливість – пиво може підвищувати імунітет. Про це пише "Канал24".

Воно є найбільш широко вживаним у всьому світі ферментованим напоєм, який володіє високою харчовою і біологічною цінністю. В алкогольному і безалкогольному пиві містяться поживні речовини: вітаміни, мінерали, вуглеводи, антиоксиданти.

Деякі сполуки цих речовин мають окислювально-відновними, протизапальними та антиканцерогенними властивостями. Зокрема, шишки, які використовують для хмелю, містять ефірну олію, гіркі кислоти та флавоноїди, які здатні модулювати імунну відповідь організму.

На думку медиків, робить пиво може сприяти поліпшенню здоров'я людини:
- зміцнення імунітету
- знижувати стрес
- позитивний ефект на серцево-судинну систему.

На думку фахівців, оптимальна доза пива – 660 мілілітрів у день. Однак медики не рекомендують вживати цей напій щодня, для підтримки здоров'я варто пити пиво не частіше 1 – 2 разів на тиждень.

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Теги: пиво, імунітет, вчені
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