Лікарі луцького медцентру будуть безкоштовно обстежувати усіх охочих у найвіддаленіших селах
Сьогодні, 07:05
Спеціалісти «Медичного центру лікаря Цюха» безкоштовно обстежуватимуть людей у віддалених селах Волині.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуку повідомляє керівниця Фонду боротьби з раком Марія Адамчук-Коротицька.
« Хороші справи притягують хороших людей!
Іванна Цюх підтримала нашу діяльність з раннього виявлення раку серед дорослих і з липня спеціалісти її ПП "Медичний центр лікаря Цюха" м. Луцьк будуть здійснювати безкоштовні виїзні обстеження у віддалені села області», - йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у Фейсбуку повідомляє керівниця Фонду боротьби з раком Марія Адамчук-Коротицька.
« Хороші справи притягують хороших людей!
Іванна Цюх підтримала нашу діяльність з раннього виявлення раку серед дорослих і з липня спеціалісти її ПП "Медичний центр лікаря Цюха" м. Луцьк будуть здійснювати безкоштовні виїзні обстеження у віддалені села області», - йдеться у дописі.
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