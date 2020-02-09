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Лікарі луцького медцентру будуть безкоштовно обстежувати усіх охочих у найвіддаленіших селах

Лікарі луцького медцентру будуть безкоштовно обстежувати усіх охочих у найвіддаленіших селах
Спеціалісти «Медичного центру лікаря Цюха» безкоштовно обстежуватимуть людей у віддалених селах Волині.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуку повідомляє керівниця Фонду боротьби з раком Марія Адамчук-Коротицька.

« Хороші справи притягують хороших людей!
Іванна Цюх підтримала нашу діяльність з раннього виявлення раку серед дорослих і з липня спеціалісти її ПП "Медичний центр лікаря Цюха" м. Луцьк будуть здійснювати безкоштовні виїзні обстеження у віддалені села області», - йдеться у дописі.

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Теги: Медичного центру лікаря Цюха, Марія Адамчук-Коротицька
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