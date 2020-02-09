Лікарі луцького медцентру будуть безкоштовно обстежувати усіх охочих у найвіддаленіших селах





Про це на своїй сторінці у Фейсбуку Марія Адамчук-Коротицька.



« Хороші справи притягують хороших людей!

Іванна Цюх підтримала нашу діяльність з раннього виявлення раку серед дорослих і з липня спеціалісти її ПП "Медичний центр лікаря Цюха" м. Луцьк будуть здійснювати безкоштовні виїзні обстеження у віддалені села області», - йдеться у дописі.



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