Коронавірус в Україні: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 09:05
15 червня 2021 року в Україні зафіксували 1014 нових випадків захворювання на COVID-19.
Серед них - 43 дитини та 51 медпрацівник, - інформує МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 401 особу;
- летальних випадків – 77;
- одужало – 5 511 осіб;
За добу протестували:
- методом ПЛР – 32 313 осіб,
- методом ІФА – 10 428 осіб,
- експрес-тестами – 11 991 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 224 992 особи;
- одужало – 2 136 176 осіб;
- летальних випадків – 51 769;
- провели ПЛР-тестувань – 10 548 499.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.
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Серед них - 43 дитини та 51 медпрацівник, - інформує МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 401 особу;
- летальних випадків – 77;
- одужало – 5 511 осіб;
За добу протестували:
- методом ПЛР – 32 313 осіб,
- методом ІФА – 10 428 осіб,
- експрес-тестами – 11 991 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 224 992 особи;
- одужало – 2 136 176 осіб;
- летальних випадків – 51 769;
- провели ПЛР-тестувань – 10 548 499.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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