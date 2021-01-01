Коронавірус в Україні: повідомили про ситуацію за минулу добу





Серед них - 43 дитини та 51 медпрацівник, - інформує МОЗ України.



Також за минулу добу:



- госпіталізували – 401 особу;

- летальних випадків – 77;

- одужало – 5 511 осіб;



За добу протестували:



- методом ПЛР – 32 313 осіб,

- методом ІФА – 10 428 осіб,

- експрес-тестами – 11 991 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



- захворіло – 2 224 992 особи;

- одужало – 2 136 176 осіб;

- летальних випадків – 51 769;

- провели ПЛР-тестувань – 10 548 499.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 червня 2021 року в Україні зафіксували 1014 нових випадків захворювання на COVID-19.Серед них - 43 дитини та 51 медпрацівник, - інформує МОЗ України.Також за минулу добу:- госпіталізували – 401 особу;- летальних випадків – 77;- одужало – 5 511 осіб;За добу протестували:- методом ПЛР – 32 313 осіб,- методом ІФА – 10 428 осіб,- експрес-тестами – 11 991 осіб.За весь час пандемії в Україні:- захворіло – 2 224 992 особи;- одужало – 2 136 176 осіб;- летальних випадків – 51 769;- провели ПЛР-тестувань – 10 548 499.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.

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