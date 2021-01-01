вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус в Україні: повідомили про ситуацію за минулу добу

Коронавірус в Україні: повідомили про ситуацію за минулу добу
15 червня 2021 року в Україні зафіксували 1014 нових випадків захворювання на COVID-19.

Серед них - 43 дитини та 51 медпрацівник, - інформує МОЗ України.

Також за минулу добу:

- госпіталізували – 401 особу;
- летальних випадків – 77;
- одужало – 5 511 осіб;

За добу протестували:

- методом ПЛР – 32 313 осіб,
- методом ІФА – 10 428 осіб,
- експрес-тестами – 11 991 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

- захворіло – 2 224 992 особи;
- одужало – 2 136 176 осіб;
- летальних випадків – 51 769;
- провели ПЛР-тестувань – 10 548 499.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Україна, ситуація, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
За минулу добу від коронавірусу померло 5 волинян
Сьогодні, 09:32
На Волині за минулу добу виявили 18 випадків коронавірусу
14 червень, 10:14
Коронавірус на Волині: повідомили статистику за минулу добу
13 червень, 10:56
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
13 червень, 09:27
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Долар і євро продовжують падіння: курс валют у Луцьку станом на 15 червня
Сьогодні, 09:15
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Сьогодні, 09:11
Коронавірус в Україні: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 09:05
Волинське господарство очолило рейтинг «ТОП-10 молочних ферм України»
Сьогодні, 08:20
«Амстердам», який росте вражаючими темпами. ВІДЕОЗВІТ ЗА ЧЕРВЕНЬ*
Сьогодні, 08:00
Схожі новини
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
13 червень, 09:27
Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за останню добу Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за останню добу
11 червень, 09:19
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
22 травень, 09:29
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
04 травень, 09:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, чому у Луцьку загострилася ситуація зі смородом
Сьогодні, 09:53
 0
Луцька райрада допомагатиме шукати працівників у новий заклад у Маневицькій громаді
Сьогодні, 09:52
 0
«На автомобілях осідає чорна сажа»: Луцьк звернеться у Мінекології щодо перевірки цукрового заводу
Сьогодні, 09:42
 0
За минулу добу від коронавірусу померло 5 волинян
Сьогодні, 09:32
 0
У Луцьку каратимуть перевізників, які їздять проспектом Волі під час ремонту
Сьогодні, 09:26
 0
Медіа
відео
1/8