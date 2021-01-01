Долар і євро продовжують падіння: курс валют у Луцьку станом на 15 червня
Сьогодні, 09:15
Курс долара у Луцьку станом на 15 червня червня 2021 року такий: купівля – 26.65, а продаж – 27.00.
Євро при купівлі становить – 32.45, продажу – 32.76.
Курс російського рубля: купівля – 0.31, продаж – 0.35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.15, продаж – 7.29.
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Євро при купівлі становить – 32.45, продажу – 32.76.
Курс російського рубля: купівля – 0.31, продаж – 0.35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.15, продаж – 7.29.
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