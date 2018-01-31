У Луцьку каратимуть перевізників, які їздять проспектом Волі під час ремонту
Сьогодні, 09:26
У Луцьку хочуть карати перевізників, які пускають автобуси через проспект Волі, котрий наразі ремонтують.
Про це йшлося у вівторок, 15 червня, під час наради у Луцькраді.
«У нас є дуже розумні перевізники, які постійно порушують правила проїзду під час реконструкції проспекті Волі. Доручаю провести відповідну перевірку тих, хто вважає, що він найрозумніший. Складати акти, і потім ми будемо вирішувати, яким чином ми будемо їх притягати до відповідальності», - звернувся міський голова Ігор Поліщук до начальника управління транспорту та зв’язку Володимира Степанова.
Окрім того, за словами Ігоря Поліщука, масово надходять скарги на відсутність після 21:00 низки маршруток, зокрема тих, що курсують на Львівську, Володимирську, Карбишева, у Милуші. Володимир Степанов повідомив, що цьогоріч на перевізників склали понад 60 актів щодо порушень: оплату готівки, відсутність транспортних засобів та відсутність візуальної інформації. Перевірки цього місяця проводитимуть у посиленому режимі, із найбільшими порушниками грозяться розривати договори на перевезення пасажирів.
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Про це йшлося у вівторок, 15 червня, під час наради у Луцькраді.
«У нас є дуже розумні перевізники, які постійно порушують правила проїзду під час реконструкції проспекті Волі. Доручаю провести відповідну перевірку тих, хто вважає, що він найрозумніший. Складати акти, і потім ми будемо вирішувати, яким чином ми будемо їх притягати до відповідальності», - звернувся міський голова Ігор Поліщук до начальника управління транспорту та зв’язку Володимира Степанова.
Окрім того, за словами Ігоря Поліщука, масово надходять скарги на відсутність після 21:00 низки маршруток, зокрема тих, що курсують на Львівську, Володимирську, Карбишева, у Милуші. Володимир Степанов повідомив, що цьогоріч на перевізників склали понад 60 актів щодо порушень: оплату готівки, відсутність транспортних засобів та відсутність візуальної інформації. Перевірки цього місяця проводитимуть у посиленому режимі, із найбільшими порушниками грозяться розривати договори на перевезення пасажирів.
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