У Луцьку каратимуть перевізників, які їздять проспектом Волі під час ремонту

У Луцьку хочуть карати перевізників, які пускають автобуси через проспект Волі,Про це йшлося у вівторок, 15 червня, під час наради у Луцькраді.«У нас є дуже розумні перевізники, які постійно порушують правила проїзду під час реконструкції проспекті Волі. Доручаю провести відповідну перевірку тих, хто вважає, що він найрозумніший. Складати акти, і потім ми будемо вирішувати, яким чином ми будемо їх притягати до відповідальності», - звернувся міський головадо начальника управління транспорту та зв’язкуОкрім того, за словами Ігоря Поліщука, масово надходять скарги на відсутність після 21:00 низки маршруток, зокрема тих, що курсують на Львівську, Володимирську, Карбишева, у Милуші. Володимир Степанов повідомив, що цьогоріч на перевізників склали понад 60 актів щодо порушень: оплату готівки, відсутність транспортних засобів та відсутність візуальної інформації. Перевірки цього місяця проводитимуть у посиленому режимі, із найбільшими порушниками грозяться розривати договори на перевезення пасажирів.