вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Один працює з газонокосаркою, четверо спостерігають»: Поліщук нагримав на чиновника через догляд за парками

«Один працює з газонокосаркою, четверо спостерігають»: Поліщук нагримав на чиновника через догляд за парками
Луцький міський голова Ігор Поліщук заявив, що незадоволений ситуацією з догляду за зеленими зонами у місті. Відповідальних за це можуть покарати.

Про це йшлося у вівторок, 15 червня, під час наради у Луцькраді.

Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що не в захваті від догляду за парками у місті.

«Я приходжу в парк. У нас є місця, де непокошена трава. При такому фінансування, як вам виділяють з міського бюджету, це неприпустимо. Не може такого бути. Один чоловік працює з газонокосаркою, четверо спостерігають, морально його підтримують. Яка ефективність використання робочого часу? Для чого ці четверо людей там стоять? І це постійно така картина», - нагримав мер на керівника КП «Парки та сквери» Богдана Феденчука.

Ігор Поліщук пригрозив, що якщо така ситуація буде в майбутньому, Богдан Феденчук понесе персональну відповідальність.

«Парк має бути в ідеальному стані. У п’ятницю я буду разом з вами його інспектувати», - додав мер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, парки, прибирання, Ігор Поліщук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Синоптик розповів, якою буде погода в Україні на Трійцю
Сьогодні, 14:12
«Бачу! Можу! Допоможу!»: у Луцьку стартував велопробіг за участю незрячих людей. ФОТО
Сьогодні, 13:33
«Один працює з газонокосаркою, четверо спостерігають»: Поліщук нагримав на чиновника через догляд за парками
Сьогодні, 13:25
На Сході підірвалося двоє військових
Сьогодні, 13:10
Лучанин за 30 років здав майже 200 літрів крові. ВІДЕО
Сьогодні, 12:43
Схожі новини
У Луцьку на меморіалі замінили гранітні плити, які зіпсували вандали У Луцьку на меморіалі замінили гранітні плити, які зіпсували вандали
27 квітень, 19:20
У Луцьку знову запрацює маршрут №32: пасажирів возитимуть автобуси MAN У Луцьку знову запрацює маршрут №32: пасажирів возитимуть автобуси MAN
23 квітень, 15:07
Спортсмени розчистили територію біля Луцького замку. ФОТО Спортсмени розчистили територію біля Луцького замку. ФОТО
15 квітень, 22:59
Дідівський метод: у луцькій громаді – табу на побілку бордюрів і декоративних дерев Дідівський метод: у луцькій громаді – табу на побілку бордюрів і декоративних дерев
13 квітень, 19:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вміст алкоголю у 9 разів перевищував норму: у Луцьку спіймали п'яну жінку за кермом авто
Сьогодні, 14:28
 0
У прикордонників 4 дні відбуватимуться навчальні стрільби: волинян просять не йти в ліс
Сьогодні, 14:21
 0
Синоптик розповів, якою буде погода в Україні на Трійцю
Сьогодні, 14:12
 0
«Бачу! Можу! Допоможу!»: у Луцьку стартував велопробіг за участю незрячих людей. ФОТО
Сьогодні, 13:33
 0
«Один працює з газонокосаркою, четверо спостерігають»: Поліщук нагримав на чиновника через догляд за парками
Сьогодні, 13:25
 0
Медіа
відео
1/8