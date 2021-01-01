«Один працює з газонокосаркою, четверо спостерігають»: Поліщук нагримав на чиновника через догляд за парками
Сьогодні, 13:25
Луцький міський голова Ігор Поліщук заявив, що незадоволений ситуацією з догляду за зеленими зонами у місті. Відповідальних за це можуть покарати.
Про це йшлося у вівторок, 15 червня, під час наради у Луцькраді.
Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що не в захваті від догляду за парками у місті.
«Я приходжу в парк. У нас є місця, де непокошена трава. При такому фінансування, як вам виділяють з міського бюджету, це неприпустимо. Не може такого бути. Один чоловік працює з газонокосаркою, четверо спостерігають, морально його підтримують. Яка ефективність використання робочого часу? Для чого ці четверо людей там стоять? І це постійно така картина», - нагримав мер на керівника КП «Парки та сквери» Богдана Феденчука.
Ігор Поліщук пригрозив, що якщо така ситуація буде в майбутньому, Богдан Феденчук понесе персональну відповідальність.
«Парк має бути в ідеальному стані. У п’ятницю я буду разом з вами його інспектувати», - додав мер.
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Про це йшлося у вівторок, 15 червня, під час наради у Луцькраді.
Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що не в захваті від догляду за парками у місті.
«Я приходжу в парк. У нас є місця, де непокошена трава. При такому фінансування, як вам виділяють з міського бюджету, це неприпустимо. Не може такого бути. Один чоловік працює з газонокосаркою, четверо спостерігають, морально його підтримують. Яка ефективність використання робочого часу? Для чого ці четверо людей там стоять? І це постійно така картина», - нагримав мер на керівника КП «Парки та сквери» Богдана Феденчука.
Ігор Поліщук пригрозив, що якщо така ситуація буде в майбутньому, Богдан Феденчук понесе персональну відповідальність.
«Парк має бути в ідеальному стані. У п’ятницю я буду разом з вами його інспектувати», - додав мер.
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