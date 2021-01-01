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Луцька райрада допомагатиме шукати працівників у новий заклад у Маневицькій громаді

Луцька райрада допомагатиме шукати працівників у новий заклад у Маневицькій громаді
Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук та його радник Юрій Ройко побували у Маневицькій громаді із робочим візитом.

Про це йдеться на сайті установи.

До них звернулися власники нового відпочинково-розважального комплексу, що відкрився нещодавно у с. Колодії, із проханням посприяти у налагодженні контактів із місцевою владою для пошуку майже 20 працівників на роботу у їхньому закладі.

«Ми підтримуємо добросусідські контакти з усіма громадами та районами, тому, коли до нас звертаються по допомогу із сусідніх районів – не відмовляємо, бо завжди раді співпраці. Разом із головою Маневицької громади Олександром Гаврилюком ознайомилися із роботою відпочинково-розважального комплексу, баченням його власників щодо розбудови громади, передусім – у сфері створення нових робочих місць», - розповів Юрій Ройко.

Луцька райрада допомагатиме шукати працівників у новий заклад у Маневицькій громаді


Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук зауважив, що проблема безробіття особливо гостро існує у Маневицькій громаді, оскільки вона межує із Варашем (колишня назва - Кузнєцовськ) і місцеві жителі або працевлаштовані на атомній станції, або ж їздять за кордон на заробітки.

«Це дуже добре, що бізнес розвивається у селах, бо, крім того, що будуть сплачуватися податки в місцевий бюджет, ще й люди мають роботу», - сказав голова райради.

Луцька райрада допомагатиме шукати працівників у новий заклад у Маневицькій громаді


В рамках візиту керівники Луцької райради також відвідали ЦНАП у Маневичах та побували у краєзнавчому музеї, де зберігається знайдений кілька років тому 800-літній човен-довбанка.

Луцька райрада допомагатиме шукати працівників у новий заклад у Маневицькій громаді

Луцька райрада допомагатиме шукати працівників у новий заклад у Маневицькій громаді

Луцька райрада допомагатиме шукати працівників у новий заклад у Маневицькій громаді

Луцька райрада допомагатиме шукати працівників у новий заклад у Маневицькій громаді

Луцька райрада допомагатиме шукати працівників у новий заклад у Маневицькій громаді

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Теги: Волинь, Луцька районна рада, громада, допомога
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