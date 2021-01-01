Луцька райрада допомагатиме шукати працівників у новий заклад у Маневицькій громаді

Олександр Омельчук та його радник Юрій Ройко побували у Маневицькій громаді із робочим візитом.



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До них звернулися власники нового відпочинково-розважального комплексу, що відкрився нещодавно у с. Колодії, із проханням посприяти у налагодженні контактів із місцевою владою для пошуку майже 20 працівників на роботу у їхньому закладі.



«Ми підтримуємо добросусідські контакти з усіма громадами та районами, тому, коли до нас звертаються по допомогу із сусідніх районів – не відмовляємо, бо завжди раді співпраці. Разом із головою Маневицької громади Олександром Гаврилюком ознайомилися із роботою відпочинково-розважального комплексу, баченням його власників щодо розбудови громади, передусім – у сфері створення нових робочих місць», - розповів Юрій Ройко.







Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук зауважив, що проблема безробіття особливо гостро існує у Маневицькій громаді, оскільки вона межує із Варашем (колишня назва - Кузнєцовськ) і місцеві жителі або працевлаштовані на атомній станції, або ж їздять за кордон на заробітки.



«Це дуже добре, що бізнес розвивається у селах, бо, крім того, що будуть сплачуватися податки в місцевий бюджет, ще й люди мають роботу», - сказав голова райради.







В рамках візиту керівники Луцької райради також відвідали ЦНАП у Маневичах та побували у краєзнавчому музеї, де зберігається знайдений кілька років тому 800-літній човен-довбанка.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Луцької районної радита його радникпобували у Маневицькій громаді із робочим візитом.Про це йдеться на сайті установи.До них звернулися власники нового відпочинково-розважального комплексу, що відкрився нещодавно у с. Колодії, із проханням посприяти у налагодженні контактів із місцевою владою для пошуку майже 20 працівників на роботу у їхньому закладі.«Ми підтримуємо добросусідські контакти з усіма громадами та районами, тому, коли до нас звертаються по допомогу із сусідніх районів – не відмовляємо, бо завжди раді співпраці. Разом із головою Маневицької громади Олександром Гаврилюком ознайомилися із роботою відпочинково-розважального комплексу, баченням його власників щодо розбудови громади, передусім – у сфері створення нових робочих місць», - розповів Юрій Ройко.Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук зауважив, що проблема безробіття особливо гостро існує у Маневицькій громаді, оскільки вона межує із Варашем (колишня назва - Кузнєцовськ) і місцеві жителі або працевлаштовані на атомній станції, або ж їздять за кордон на заробітки.«Це дуже добре, що бізнес розвивається у селах, бо, крім того, що будуть сплачуватися податки в місцевий бюджет, ще й люди мають роботу», - сказав голова райради.В рамках візиту керівники Луцької райради також відвідали ЦНАП у Маневичах та побували у краєзнавчому музеї, де зберігається знайдений кілька років тому 800-літній човен-довбанка.

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