У Луцьку вранці грабіжник проник до квартири та погрожував власнику ножем

Луцькі патрульні за "гарячими" слідами розшукали чоловіка, який проник до чужої квартири.Так, сьгодні, 15 червня, близько 5-ї години ранку, патрульним надійшло повідомлення про те, що в одну з квартир на проспекті Молоді шляхом підбору ключів проникла невідома особа та погрожує заявнику ножем, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.Інспекторам описали порушника та вказали особливі прикмети.До приїзду поліції, невідомий зник з квартири. Інспектори, оглянувши прилеглі двори, виявили 27-річного чоловіка, який підпадав під орієнтування.Його затримали та доправили до Луцького районного управління поліції та передали слідчим для з’ясування усіх обставин події.