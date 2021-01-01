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У Луцьку вранці грабіжник проник до квартири та погрожував власнику ножем

У Луцьку вранці грабіжник проник до квартири та погрожував власнику ножем
Луцькі патрульні за "гарячими" слідами розшукали чоловіка, який проник до чужої квартири.

Так, сьгодні, 15 червня, близько 5-ї години ранку, патрульним надійшло повідомлення про те, що в одну з квартир на проспекті Молоді шляхом підбору ключів проникла невідома особа та погрожує заявнику ножем, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Інспекторам описали порушника та вказали особливі прикмети.

До приїзду поліції, невідомий зник з квартири. Інспектори, оглянувши прилеглі двори, виявили 27-річного чоловіка, який підпадав під орієнтування.

Його затримали та доправили до Луцького районного управління поліції та передали слідчим для з’ясування усіх обставин події.

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Теги: Луцьк, грабіжник, квартира, власник
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