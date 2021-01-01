У Луцьку вранці грабіжник проник до квартири та погрожував власнику ножем
Сьогодні, 10:06
Луцькі патрульні за "гарячими" слідами розшукали чоловіка, який проник до чужої квартири.
Так, сьгодні, 15 червня, близько 5-ї години ранку, патрульним надійшло повідомлення про те, що в одну з квартир на проспекті Молоді шляхом підбору ключів проникла невідома особа та погрожує заявнику ножем, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Інспекторам описали порушника та вказали особливі прикмети.
До приїзду поліції, невідомий зник з квартири. Інспектори, оглянувши прилеглі двори, виявили 27-річного чоловіка, який підпадав під орієнтування.
Його затримали та доправили до Луцького районного управління поліції та передали слідчим для з’ясування усіх обставин події.
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Так, сьгодні, 15 червня, близько 5-ї години ранку, патрульним надійшло повідомлення про те, що в одну з квартир на проспекті Молоді шляхом підбору ключів проникла невідома особа та погрожує заявнику ножем, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Інспекторам описали порушника та вказали особливі прикмети.
До приїзду поліції, невідомий зник з квартири. Інспектори, оглянувши прилеглі двори, виявили 27-річного чоловіка, який підпадав під орієнтування.
Його затримали та доправили до Луцького районного управління поліції та передали слідчим для з’ясування усіх обставин події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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