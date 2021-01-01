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У Боголюбах сталась жахлива аварія: загинуло двоє чоловіків, один травмований. ФОТО

У Боголюбах сталась жахлива аварія: загинуло двоє чоловіків, один травмований. ФОТО
У селі Боголюби Луцького району сталась смертельна аварія.

Трапилась дорожньо-транспортна пригода сьогодні, близько 5 години ранку, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Лучанин, перебуваючи за кермом легковика ВАЗ, ймовірно, не вибрав безпечну швидкість руху та допустив зіткнення із меліоративною трубою. Автомобіль декілька разів перекинувся та злетів у кювет. Водій та один із пасажирів, житель Камінь-Каширщини, загинули на місці події. Іншого пасажира – мешканця Камінь-Каширського району, із травмами госпіталізували. Вік загиблих встановлюють.

Наразі вирішуть питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінально кодексу України. Всі обставини аварії встановлюють слідчі ГУНП у Волинській області.

У Боголюбах сталась жахлива аварія: загинуло двоє чоловіків, один травмований. ФОТО
У Боголюбах сталась жахлива аварія: загинуло двоє чоловіків, один травмований. ФОТО




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Теги: Боголюби, аварія
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