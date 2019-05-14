В Україні набув чинності пільговий період розмитнення «євроблях»





Зазначимо, що триватиме він до 11 листопада, тобто приблизно 5 місяців. За цей час водії машин "євроблях" можуть розмитнити такі автівки за пільговими ставками оподаткування, - пише



Так, під ці пільги потрапляють легкові авто віком від 5 до 15 років (з екостандартом не нижче "Євро-2"), та вантажні з повною масою до 3,5 тонн, віком від 5 до 11 років (з екостандартом "Євро-5"). Головна умова – такий транспортний засіб має перебувати в реєстрі митників у режимі "транзит" або "тимчасове ввезення" станом на 31.12.2020.



Для "пільгового” розмитнення доведеться сплатити "добровільний внесок" у розмірі 8 500 грн. Або ж за тих самих 8 500 грн можна буде вивезти автомобіль за межі України, якщо розмитнювати таке авто немає сенсу. Це дозволить уникнути ще більших штрафів у майбутньому.



Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-ІХ. Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом із іншим - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-ІХ.



Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.



Так, на пільгове митне оформлення дається 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні від 15 червня розпочався пільговий період для легалізації автомобілів на іноземній реєстрації.Зазначимо, що триватиме він до 11 листопада, тобто приблизно 5 місяців. За цей час водії машин "євроблях" можуть розмитнити такі автівки за пільговими ставками оподаткування, - пише ТСН Так, під ці пільги потрапляють легкові авто віком від 5 до 15 років (з екостандартом не нижче "Євро-2"), та вантажні з повною масою до 3,5 тонн, віком від 5 до 11 років (з екостандартом "Євро-5"). Головна умова – такий транспортний засіб має перебувати в реєстрі митників у режимі "транзит" або "тимчасове ввезення" станом на 31.12.2020.Для "пільгового” розмитнення доведеться сплатити "добровільний внесок" у розмірі 8 500 грн. Або ж за тих самих 8 500 грн можна буде вивезти автомобіль за межі України, якщо розмитнювати таке авто немає сенсу. Це дозволить уникнути ще більших штрафів у майбутньому.Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-ІХ. Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом із іншим - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-ІХ.Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.Так, на пільгове митне оформлення дається 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

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