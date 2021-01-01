У Луцьку у водія «під кайфом» знайшли наркотики

Луцькі патрульні виявили у водія ознаки сп’яніння та наркотичні речовини.Вчора, 14 червня, близько 23-ї години, під час патрулювання на вулиці Чернишевського поліцейські виявили автомобіль Volkswagen Golf, водій якого порушив ПДР, повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Під час спілкування із 42-річним водієм, патрульні виявили в нього ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти огляд на стан наркотичного сп’яніння у медичному закладі керманич відмовився.Відповідно до ст.34 Закону України "Про Національну поліцію", до чоловіка застосували превентивний захід - поверхневу перевірку. Під час цього у нього виявили згорток із речовиною рослинного походження, ззовні схожою на наркотичну.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. На керманича склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.1 ст.121 (Керування водієм транспортним засобом, що має несправності зовнішніх світлових приладів) КУпАП.