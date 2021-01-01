Лучанин за 30 років здав майже 200 літрів крові. ВІДЕО

Юрій Деркач — Заслужений донор України. Кров здає 30 років.



У День донора, який щорічно відзначається у світі 14 червня, чоловік розповів



Кров почав здавати випадково 30 років тому. Був у лікарні та почув, як жінка з дитиною шукала донора крові для свого чоловіка, який портапив у ДТП та лежав у реанімації. Тоді здав кров перший раз.



Чоловік має звання Заслуженого донора України, 2017 року подав документи на отримання звання Героя України.



"Досі цього звання не маю, хотів перестати здавати кров, але ж це не по-православному. По сьогодні продовжую здавати", – каже чоловік.



У луцькому центрі крові Юрія добре знають, каже медична директорка Надія Воробей. Розповідає: донорами можуть бути громадяни України віком від 18 до 60 років. Перший раз донори здають 350 грамів крові. А потім здається стандартна доза - 450 мілілітрів без урахування крові, яку беруть для аналізів.



В експедиційному відділі донорського центру зараз зберігають до 44 літрів еритроцитної маси кожної групи крові. Щодня, каже медсестра Руслана Трачук, лікувальним закладам видають до 4 літрів еритроцитної маси. Щодня в обласний центр служби крові приходить до 70 донорів.



Щороку обласний центр служби крові відвідує майже 10 тисяч донорів, — каже меддиректорка Надія Воробей. Загалом на Волині - 12 "заслужених" і 3830 Почесних донорів України. Це люди, які безоплатно здали 40 разів цільної крові або 60 разів плазми.



Чому лучанин Юрій Деркач досі не отримав звання Героя України, Суспільному пообіцяли прокоментувати в облдержадміністрації. Зі слів начальниці управління інформаційної політики ОДА Карини Мариневич, ситуацію прокоментують найближчими днями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 54-річний лучанин— Заслужений донор України. Кров здає 30 років.У День донора, який щорічно відзначається у світі 14 червня, чоловік розповів Суспільному, що вже 605 разів здавав плазму і зупинятися не збирається.Кров почав здавати випадково 30 років тому. Був у лікарні та почув, як жінка з дитиною шукала донора крові для свого чоловіка, який портапив у ДТП та лежав у реанімації. Тоді здав кров перший раз.Чоловік має звання Заслуженого донора України, 2017 року подав документи на отримання звання Героя України."Досі цього звання не маю, хотів перестати здавати кров, але ж це не по-православному. По сьогодні продовжую здавати", – каже чоловік.У луцькому центрі крові Юрія добре знають, каже медична директорка. Розповідає: донорами можуть бути громадяни України віком від 18 до 60 років. Перший раз донори здають 350 грамів крові. А потім здається стандартна доза - 450 мілілітрів без урахування крові, яку беруть для аналізів.В експедиційному відділі донорського центру зараз зберігають до 44 літрів еритроцитної маси кожної групи крові. Щодня, каже медсестра Руслана Трачук, лікувальним закладам видають до 4 літрів еритроцитної маси. Щодня в обласний центр служби крові приходить до 70 донорів.Щороку обласний центр служби крові відвідує майже 10 тисяч донорів, — каже меддиректорка Надія Воробей. Загалом на Волині - 12 "заслужених" і 3830 Почесних донорів України. Це люди, які безоплатно здали 40 разів цільної крові або 60 разів плазми.Чому лучанин Юрій Деркач досі не отримав звання Героя України, Суспільному пообіцяли прокоментувати в облдержадміністрації. Зі слів начальниці управління інформаційної політики ОДА Карини Мариневич, ситуацію прокоментують найближчими днями.

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