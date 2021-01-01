Лучанин за 30 років здав майже 200 літрів крові. ВІДЕО
Сьогодні, 12:43
54-річний лучанин Юрій Деркач — Заслужений донор України. Кров здає 30 років.
У День донора, який щорічно відзначається у світі 14 червня, чоловік розповів Суспільному, що вже 605 разів здавав плазму і зупинятися не збирається.
Кров почав здавати випадково 30 років тому. Був у лікарні та почув, як жінка з дитиною шукала донора крові для свого чоловіка, який портапив у ДТП та лежав у реанімації. Тоді здав кров перший раз.
Чоловік має звання Заслуженого донора України, 2017 року подав документи на отримання звання Героя України.
"Досі цього звання не маю, хотів перестати здавати кров, але ж це не по-православному. По сьогодні продовжую здавати", – каже чоловік.
У луцькому центрі крові Юрія добре знають, каже медична директорка Надія Воробей. Розповідає: донорами можуть бути громадяни України віком від 18 до 60 років. Перший раз донори здають 350 грамів крові. А потім здається стандартна доза - 450 мілілітрів без урахування крові, яку беруть для аналізів.
В експедиційному відділі донорського центру зараз зберігають до 44 літрів еритроцитної маси кожної групи крові. Щодня, каже медсестра Руслана Трачук, лікувальним закладам видають до 4 літрів еритроцитної маси. Щодня в обласний центр служби крові приходить до 70 донорів.
Щороку обласний центр служби крові відвідує майже 10 тисяч донорів, — каже меддиректорка Надія Воробей. Загалом на Волині - 12 "заслужених" і 3830 Почесних донорів України. Це люди, які безоплатно здали 40 разів цільної крові або 60 разів плазми.
Чому лучанин Юрій Деркач досі не отримав звання Героя України, Суспільному пообіцяли прокоментувати в облдержадміністрації. Зі слів начальниці управління інформаційної політики ОДА Карини Мариневич, ситуацію прокоментують найближчими днями.
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У День донора, який щорічно відзначається у світі 14 червня, чоловік розповів Суспільному, що вже 605 разів здавав плазму і зупинятися не збирається.
Кров почав здавати випадково 30 років тому. Був у лікарні та почув, як жінка з дитиною шукала донора крові для свого чоловіка, який портапив у ДТП та лежав у реанімації. Тоді здав кров перший раз.
Чоловік має звання Заслуженого донора України, 2017 року подав документи на отримання звання Героя України.
"Досі цього звання не маю, хотів перестати здавати кров, але ж це не по-православному. По сьогодні продовжую здавати", – каже чоловік.
У луцькому центрі крові Юрія добре знають, каже медична директорка Надія Воробей. Розповідає: донорами можуть бути громадяни України віком від 18 до 60 років. Перший раз донори здають 350 грамів крові. А потім здається стандартна доза - 450 мілілітрів без урахування крові, яку беруть для аналізів.
В експедиційному відділі донорського центру зараз зберігають до 44 літрів еритроцитної маси кожної групи крові. Щодня, каже медсестра Руслана Трачук, лікувальним закладам видають до 4 літрів еритроцитної маси. Щодня в обласний центр служби крові приходить до 70 донорів.
Щороку обласний центр служби крові відвідує майже 10 тисяч донорів, — каже меддиректорка Надія Воробей. Загалом на Волині - 12 "заслужених" і 3830 Почесних донорів України. Це люди, які безоплатно здали 40 разів цільної крові або 60 разів плазми.
Чому лучанин Юрій Деркач досі не отримав звання Героя України, Суспільному пообіцяли прокоментувати в облдержадміністрації. Зі слів начальниці управління інформаційної політики ОДА Карини Мариневич, ситуацію прокоментують найближчими днями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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