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На Волині знайшли раритетну січкарню з написом «Освенцім». ФОТО

На Волині знайшли раритетну січкарню з написом «Освенцім». ФОТО
Колекціонер з Львівщини, який збирає січкарні, знайшов на території Волинської області агрегат з назвою "Освенцім".

Про це повідомляє керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

16 червня 2021 р. у селі Суховолля Львівської області відбудеться реєстрація приватної колекції старовинних січкарень. Колекціонер Микола Павлишин зібрав у селі на своєму подвір’ї майже 70 січкарень.

Починалось хобі з однієї бабусиної січкарні, а зараз це – унікальна колекція з 10-ти країн світу. Усі вони різних типів, марок, виробників. Є німецькі, англійські, австрійські, багато чеських та польських.

"Без січкарні свого часу важко було уявити селянське господарство. А нині навіть не кожна дитина уявляє, що воно таке. Тому у колекціонера виникла ідея створити приватний Музей січкарень у своєму рідному селі. Микола Павлишин часто мандрує Україною, спілкується в селах з простими людьми і вражається тим, як за кожним експонатом відкривається доля сімей, родин і цілих поколінь", - йдеться у дописі Лани Вєтрової.

До прикладу, на Волині, одна бабуся багато розповідала колекціонеру про те, скільки їй випало пережити біди через сумнозвісну операцію «Вісла», під час примусового виселення її родини. Звідти колекціонер привіз раритетну січкарню з назвою Освенцім.
На Волині знайшли раритетну січкарню з написом «Освенцім». ФОТО

Раритетна волинська січкарня допоможе галицькому колекціонеру успішно зареєструвати рекорд України «Найбільша приватна колекція січкарень».

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Теги: Волинь, історія, колекція
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