Синоптик розповів, якою буде погода в Україні на Трійцю





Про це в коментарі Роман Мурмило.



"Над Кримом, над Чорним морем формується циклон, у міру своєї циркуляції він буде описувати концентричні кола і впливати на всю територію України", – пояснив синоптик.



За словами синоптика, до 18 червня на всій території України через циклон встановиться дощова погода. Високих температур очікувати не варто. Найбільш прохолодними і вологими будуть найближчі дні з 14 по 17 червня.



"На жаль, спеки не буде. До кінця тижня очікується повсюдна циклонічна діяльність, місцями сильна. Очікуються дощі різної інтенсивності. Обложні. Просвітків практично не видно. Це не означає, що буде нескінченно лити. Але дощ ітиме більшу частину часу", – уточнив Мурмило.



Він указав на ймовірність літніх дощів у супроводі гроз, із посиленням вітру: "В окремих районах можливе випадання граду. Весь комплекс конвективних явищ".



Щодо денних температур, то через хмарність вони не будуть занадто високими, +20... +25 градусів, традиційно, тепліше в південних і східних районах країни. Водночас ночі будуть досить теплими, +15... +17 градусів.



Погода на Трійцю в Україні порадує



Кінець робочого тижня буде переломним з точки зору погоди. Очікується різке припинення опадів. "Інтенсивність дощів 18 червня буде вже меншою, десь їх взагалі не буде. А 19 червня опади припиняться на всій території України", – повідомив синоптик.



"На скільки припиняться, поки невідомо, але на Трійцю опадів не очікується, встановиться спокійна погода", – зауважив він.



"Різкого потепління не буде. Просто до цього часу циклон зникне, але температурний фон буде практично той самий. За рахунок того, що буде менше хмарності, можна очікувати +27... + 28 градусів. Суттєвого припливу теплої повітряної маси не очікується, але буде менше хмар", – пояснив Мурмило.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж найближчого тижня погода в Україні навряд чи порадує. До п'ятниці, 18 червня, в країні йтимуть дощі, іноді з грозами та навіть градом. Ситуація зміниться тільки ближче до "довгих" вихідних і Трійці – на той час циклон покине територію України і повернеться сонячна погода.Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів провідний синоптик Українського гідрометцентру"Над Кримом, над Чорним морем формується циклон, у міру своєї циркуляції він буде описувати концентричні кола і впливати на всю територію України", – пояснив синоптик.За словами синоптика, до 18 червня на всій території України через циклон встановиться дощова погода. Високих температур очікувати не варто. Найбільш прохолодними і вологими будуть найближчі дні з 14 по 17 червня."На жаль, спеки не буде. До кінця тижня очікується повсюдна циклонічна діяльність, місцями сильна. Очікуються дощі різної інтенсивності. Обложні. Просвітків практично не видно. Це не означає, що буде нескінченно лити. Але дощ ітиме більшу частину часу", – уточнив Мурмило.Він указав на ймовірність літніх дощів у супроводі гроз, із посиленням вітру: "В окремих районах можливе випадання граду. Весь комплекс конвективних явищ".Щодо денних температур, то через хмарність вони не будуть занадто високими, +20... +25 градусів, традиційно, тепліше в південних і східних районах країни. Водночас ночі будуть досить теплими, +15... +17 градусів.Кінець робочого тижня буде переломним з точки зору погоди. Очікується різке припинення опадів. "Інтенсивність дощів 18 червня буде вже меншою, десь їх взагалі не буде. А 19 червня опади припиняться на всій території України", – повідомив синоптик."На скільки припиняться, поки невідомо, але на Трійцю опадів не очікується, встановиться спокійна погода", – зауважив він."Різкого потепління не буде. Просто до цього часу циклон зникне, але температурний фон буде практично той самий. За рахунок того, що буде менше хмарності, можна очікувати +27... + 28 градусів. Суттєвого припливу теплої повітряної маси не очікується, але буде менше хмар", – пояснив Мурмило.

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