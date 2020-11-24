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У прикордонників 4 дні відбуватимуться навчальні стрільби: волинян просять не йти в ліс

У прикордонників 4 дні відбуватимуться навчальні стрільби: волинян просять не йти в ліс
З метою підготовки персоналу відділу прикордонної служби «Дольськ» будуть проводитися навчальні стрільби зі стрілецької зброї.

Про це повідомляють на сайті Любешівської селищної ради.

Жителів району просять утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 км від південно-східної околиці смт Любешів протягом 15-18 червня 2021 року.

Навчання відбуватимуться в період з 10.00 до 17.00 год.

Фото - ілюстративне

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Теги: попередження, навчальні стрільби, прикорордонники
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