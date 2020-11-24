У прикордонників 4 дні відбуватимуться навчальні стрільби: волинян просять не йти в ліс





Про це



Жителів району просять утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 км від південно-східної околиці смт Любешів протягом 15-18 червня 2021 року.



Навчання відбуватимуться в період з 10.00 до 17.00 год.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З метою підготовки персоналу відділу прикордонної служби «Дольськ» будуть проводитися навчальні стрільби зі стрілецької зброї.Про це повідомляють на сайті Любешівської селищної ради.Жителів району просять утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 км від південно-східної околиці смт Любешів протягом 15-18 червня 2021 року.Навчання відбуватимуться в період з 10.00 до 17.00 год.

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