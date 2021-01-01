Де на Волині будуть відключати світло 16 червня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1.9.00 - 17.00Горохівське МСТ – магазин с.Козятин,Дім молитви - с.Козятин,КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" с. Козятин:вул. Центральна,вул. Підгаєвська,вул. Набережна.2 ПЛ0,4кВ від КТП203 9.00 - 17.00 ФОП Сапіжук Т.В.,ПО АФ Колос, с. Мерва:вул. Молодіжна.1. 9:30-16:30с.Тишковичівул.Тишковичівська 25,27;провулок 4.2. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-204 10:00-17:00 школа с.Орищі с.Орищі вул. с Гагаріна3. КТП-105 9:30-17:00 Пенсійний фонд смт.Іваничівул.Валова 80-104, Колгоспна 6-58, Садова 28-441. 8:00 - 19:00с. Гута-Боровенська, вул. Острів1. 8:30-17:00Філія "Ківерцівський автодор"ДП "Волинський облавтодор"ФОП Ващук Андрій Феодосійовичм.Ківерцівул.Чкалова,буд.2-24/парні/,86,вул.Ів.Франка,буд.1-29,вул.Залізнична, 39-78, 84,86,вул.Київська буд.81,83,85,вул.Холмська буд.1-30,вул.Літописна буд.1-21,вул.Січових Стрільців,буд.1-25,вул. Довбуша 1-15, 4-30,вул. Космонавтів 19а-61, 12-52,2 ПЛ 0,4 кВ від КТП25193 8:30-20:00 с. Дідичівул. Л.Українки, буд. 1-4,6вул. Чехова, буд. 3-9,11,13вул. Миру, буд. 34-48,42авул. Польова, буд. (непарні) 7-25вул. 8-го березня, буд. 1-63 ПЛ 0,4 кВ від КТП-25512 8:30-20:00 Цуманське споживче товариствосмт.Цуманьвул.Грушевського,буд. 15-31,4 ПЛ 0,4 кВ від КТП25285 8:30-20:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт. Оликавул. І.Франка,вул. Довженка, (непарні)1.9:00-17:00Підприємство з іноземними інвестиціями"АМІК УКРАЇНА",Колодяжненська сільська РадаПАТ "Ковельська ПМК-62"ТзОВ "Ліси Волині", Садівничий масив "Урожай"Мале ПП"Козацька застава",Кооператив «Будівельник»,Ковельське комунальне підприємство "Добробут",ФОП Денищук Р.ПФОП Лузіна Н.О,Ф.о. Несторук А.ТТзОВ "Бетонник",ТзОВ "Ковельтрансводгосп"ТзОВ "К.П.Верес",ПП "СТ",ФОП Лисюк В.ПФОП Кобрусев О.,МАЛЕ ПП "ІНВЕСТБУД"ТзОВ "ГІППО",ТзОВ "Бетонник"ФО Власюк В.А,ФО Ковальчук О.ФАЗС»Колодяжне»,ФОП Калибоверда І.ФФОП Сандлер В.Я,Волинський краєзнавчий музейКовельське МТМОСільськогосподарське ТзОВ імені Лесі Українки с.Колодяжнем.Ковельс.Будище2.9:00-17:00Гуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної радиСвято-Луківська громада Української православної церкви, Голобське споживче товариствоКовельське МТМОГолобська селищна радас.Великий Порськ1. 9:00-17:00с. Н.Загорів вул.Першотравнева2. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-219 9:00-17:00 школа,магазин ФОП Дячук с.Тумин частково вул.Шевченка,ШкільнаВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00Кооператив «Масон» с. Городище-І вул. Дружби, Степова2 ПЛ-10 кВ Л-54-02 від ком. 8 ЗТП-455 до ЛР-30 (КТП-198, 199, 254, 264, 307, 308, 442, 507, 514, 563, 573, 696, 749) 09:00-17:00 с. Гаразджа: Теремнівське СТ Луцької РСС (магазин), СВК "Піддубці" (Бригада №2), ТзОВ "ВІДО-ЛТД" (Приміщення для коней), ПрАТ "МТС УКРАЇНА" (вишка), ФОГ Сидорчук В.Л., Центр туризму, спорту та екскурсій управл.освіти (Табір "Сонячний"), ФОП Балясевич Ю.Л., ПрАТ "Соціальна сфера" (Табір "Гвардієць"), СП ТзОВ "Волинь-Транс" ЛТД (виробнича база),(дачні масиви) - СТ „Пластик”, СТ „Воротнів”(Бджолоферма) с. Гаразджа,вул. Гірська, Весела, Молодіжна, Шевченка, Піддубцівська3 ЗТП-464 09:00-16:30 Школа, будинок культури, ощадбанк, пошта, АТС, підприємство «Олдем». с.Липинивул.Спортивна, Космонавтів.1. 9 00 -17 00с. Олеськ2. 9 00 -17 00Амбулаторія с. Пульмо Шацький національний природний парк ФОП Назарук В.І. Контора с.Пульмо с Пульмо3 ПЛ 04кВ КТП 342 9 00 -17 00 Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо" Магазин "Вишенька" смт Шацьк4 ПЛ 04кВ КТП-293 9 00 -17 00 Військова частина 9971 Дит.садок ФОП Печук Ірина Василівна Школа с.Світязь Магазин с.Світязь с Світязь1 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-121 10:00-17:00 с. Бірки (Частково)2 ПЛ-10кВ Л-10-02 від КР-3 10:00-17:00 Магазини; Школа; Клубс. Лахвичіс. Цир (Частково)1. 10:00-18:00Сільська рада (клуб, водонапірна башня), СВК "Мрія" (контора СВК), Районний відділ освіти (школа), ФОП Снитюк В.О. (торговий центр), ФОП Мокійчук В.М. (ларьок), ФОП Безереу Руслан Георгійович (магазин-закусочна), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Старосілля.2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с. Старий Чорторійськ.3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-132 10:00-17:00 Маневицьке управління водного господарства (дільниця). с. Копилля.4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-238 10:00-17:00 ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт). с. Калинівка.Вимкнень споживачів не заплановано1. 10:00 - 17:00ФАП с. Щедрогір;РАТНІВСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА: Насосна (Щедрогір); ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія;Адмінбудинок с. Щедрогір; Д/с с.Щедрогір; ФОП Корецька Валентина Петрівна: Торг.Пав.с.Щедрогір; Публічне акціонерне товариство "Ковельмолоко"; Православна Церква с.Щедрогір; Молитовний будинок с.Щедрогір;ФОП Октисюк Адам Михайлович: Кладова Щедрогір; ФОП Гурич Татяна Тимофіївна: Магазин с.Щедрогір; ФОП Кацевич Марія Іванівна: Магазин с.Щедрогір с. Щедрогір2. КТП-312(К. Р.) 10:00 - 16:30Православна Церква смт РатнеМолитовний будинок смт. Ратне (Шкільна) частково смт. Ратне3 ПЛ-0,4 кВ Л-1від КТП-14(К. Р.) 09:30 - 17:00ФАП с. Вужиськ; ФОП Дудік Тетяна Василівна: Магазин с. Вужиськ; Вужиськ б/к;АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": ГРП с. Вужиськ; Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області: СШ Вужиськ с/ш частково с. Вужиськ1. 9:00-17:00с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М.магазинс. Валер'янівка, вул. ЗарічнаХабаровськаКТП-363509:00-17:00 с.Немир, клуб,школа. с.Немир, вул. Перемоги, Шкільна,Лугова,Молодіжна.3 ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с Доросині вул.Паркова,Молодіжна4. 9:00-17:00с. Уляники, П-ць Фісай Г.М.МагазинПП Симонович Р. М.МагазинП-ць Чачанко Р.Д. МагазинС/р Уляники Будинок просвітиТзОВ "Уляники" КонтораПрАТ "Київстар" Станція с. Уляники, вул. Центральна, 11-17, 10-18ПЛ-0,4кВ ТП-362879:00-17:00 с.Башова Магазинс. Башова, вул. ЛісоваКТП-362009:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" зерносклад, корівник, кузняФОП Марчук Ю.С. магазинКЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАППЛ-0,4кВ ТП-361819:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.ГромушКТП-363579:00-17:00 тракторна бригада с.Рудка-КозинськаКТП-360589:00-17:00 с.Іванівка,церква,кіоск,клуб,поштове відділення,магазин с.Іванівка, вул.Набережна, Радянська,Перемоги10ПЛ-10кВ Л18-049:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.Трудова11ПЛ-0,4кВ ТП-360879:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоскФОП Сегеда В.А. Виробнича база,Релігійна громада "Свідки Єгови" ХрамГромада ЄХБ м.Рожище ЦеркваПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців,12ПЛ-0,4кВ ТП-360959:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище, вул.1Травнявул.Грушевського,13КТП-360299:00-17:00 с.Топільно, Контора,Відділення звязку,Магазин,ФАП, школа, котельняДитячий садок, клуб, КНСАртскважина,Салон урочистих подій с.Топільно, вул.Ватутіна, Першотравнева14КТП-362209:00-17:00 с.Любче ФОП Самолюк І.С.картоплесховищеФОП Павлюк П.В. млин15ПЛ-10кВ Л71-059:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю)16ПЛ-10кВ Л18-129:00-17:00 с.Дмитрівка(повністю) с.Дмитрівка, вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова17ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю)18ПЛ-0,4кВ ТП-362629:00-17:00 Фермерське господарство"ЛІЛІ-ЛАЙН"с.Свидники с.Милін, вул.Гранична,19ПЛ-0,4кВ ТП-360549:00-17:00 с.Духче, артсвердловина,шкільна майстерня,клуб,ФАП ,магазин. с.Духче, вул.Жовтнева,ТихаТравнева,Миру,Набережна1. 10:00-17:00СМП Агробуд,ВАТ Волиньгаз, нотаріус, смт Стара Вижва1. 10:00-16:30ВСАТ «Срібниця» - пилорама, дім молитви, ФОП Вакулюк – тоговий кіоск, ГРП, РТМР «Тур»- база відпочинку с.Обеніжи, Соловичі2. 11:00-14:00с.Обенижі