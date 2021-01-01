Де на Волині будуть відключати світло 16 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Горохівський район
1.
9.00 - 17.00
Горохівське МСТ – магазин с.Козятин,
Дім молитви - с.Козятин,
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" с. Козятин:
вул. Центральна,вул. Підгаєвська,
вул. Набережна.
2 ПЛ0,4кВ від КТП203 9.00 - 17.00 ФОП Сапіжук Т.В.,
ПО АФ Колос, с. Мерва:
вул. Молодіжна.
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Тишковичі
вул.Тишковичівська 25,27;провулок 4.
2. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-204 10:00-17:00 школа с.Орищі с.Орищі вул. с Гагаріна
3. КТП-105 9:30-17:00 Пенсійний фонд смт.Іваничі
вул.Валова 80-104, Колгоспна 6-58, Садова 28-44
Камінь-Каширський район
1. 8:00 - 19:00
с. Гута-Боровенська, вул. Острів
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
Філія "Ківерцівський автодор"ДП "Волинський облавтодор"
ФОП Ващук Андрій Феодосійович
м.Ківерці
вул.Чкалова,буд.2-24/парні/,86,
вул.Ів.Франка,буд.1-29,
вул.Залізнична, 39-78, 84,86,
вул.Київська буд.81,83,85,
вул.Холмська буд.1-30,
вул.Літописна буд.1-21,
вул.Січових Стрільців,буд.1-25,
вул. Довбуша 1-15, 4-30,
вул. Космонавтів 19а-61, 12-52,
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП25193 8:30-20:00 с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. (непарні) 7-25
вул. 8-го березня, буд. 1-6
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-25512 8:30-20:00 Цуманське споживче товариство
смт.Цумань
вул.Грушевського,буд. 15-31,
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП25285 8:30-20:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт. Олика
вул. І.Франка,
вул. Довженка, (непарні)
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Підприємство з іноземними інвестиціями
"АМІК УКРАЇНА",Колодяжненська сільська Рада
ПАТ "Ковельська ПМК-62"
ТзОВ "Ліси Волині", Садівничий масив "Урожай"
Мале ПП"Козацька застава",Кооператив «Будівельник»,Ковельське комунальне підприємство "Добробут",ФОП Денищук Р.П
ФОП Лузіна Н.О,Ф.о. Несторук А.Т
ТзОВ "Бетонник",ТзОВ "Ковельтрансводгосп"
ТзОВ "К.П.Верес",ПП "СТ",ФОП Лисюк В.П
ФОП Кобрусев О.,МАЛЕ ПП "ІНВЕСТБУД"
ТзОВ "ГІППО",ТзОВ "Бетонник"
ФО Власюк В.А,ФО Ковальчук О.Ф
АЗС»Колодяжне»,ФОП Калибоверда І.Ф
ФОП Сандлер В.Я,Волинський краєзнавчий музей
Ковельське МТМО
Сільськогосподарське ТзОВ імені Лесі Українки с.Колодяжне
м.Ковель
с.Будище
2.
9:00-17:00
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви, Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Голобська селищна рада
с.Великий Порськ
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с. Н.Загорів вул.Першотравнева
2. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-219 9:00-17:00 школа,магазин ФОП Дячук с.Тумин частково вул.Шевченка,Шкільна
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 9:00-17:00
Кооператив «Масон» с. Городище-І вул. Дружби, Степова
2 ПЛ-10 кВ Л-54-02 від ком. 8 ЗТП-455 до ЛР-30 (КТП-198, 199, 254, 264, 307, 308, 442, 507, 514, 563, 573, 696, 749) 09:00-17:00 с. Гаразджа: Теремнівське СТ Луцької РСС (магазин), СВК "Піддубці" (Бригада №2), ТзОВ "ВІДО-ЛТД" (Приміщення для коней), ПрАТ "МТС УКРАЇНА" (вишка), ФОГ Сидорчук В.Л., Центр туризму, спорту та екскурсій управл.освіти (Табір "Сонячний"), ФОП Балясевич Ю.Л., ПрАТ "Соціальна сфера" (Табір "Гвардієць"), СП ТзОВ "Волинь-Транс" ЛТД (виробнича база),
(дачні масиви) - СТ „Пластик”, СТ „Воротнів”(Бджолоферма) с. Гаразджа,
вул. Гірська, Весела, Молодіжна, Шевченка, Піддубцівська
3 ЗТП-464 09:00-16:30 Школа, будинок культури, ощадбанк, пошта, АТС, підприємство «Олдем». с.Липини
вул.Спортивна, Космонавтів.
Любомльський та Шацький райони
1. 9 00 -17 00
с. Олеськ
2. 9 00 -17 00
Амбулаторія с. Пульмо Шацький національний природний парк ФОП Назарук В.І. Контора с.Пульмо с Пульмо
3 ПЛ 04кВ КТП 342 9 00 -17 00 Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо" Магазин "Вишенька" смт Шацьк
4 ПЛ 04кВ КТП-293 9 00 -17 00 Військова частина 9971 Дит.садок ФОП Печук Ірина Василівна Школа с.Світязь Магазин с.Світязь с Світязь
Любешівський район
1 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-121 10:00-17:00 с. Бірки (Частково)
2 ПЛ-10кВ Л-10-02 від КР-3 10:00-17:00 Магазини; Школа; Клуб
с. Лахвичі
с. Цир (Частково)
Маневицький район
1. 10:00-18:00
Сільська рада (клуб, водонапірна башня), СВК "Мрія" (контора СВК), Районний відділ освіти (школа), ФОП Снитюк В.О. (торговий центр), ФОП Мокійчук В.М. (ларьок), ФОП Безереу Руслан Георгійович (магазин-закусочна), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Старосілля.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с. Старий Чорторійськ.
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-132 10:00-17:00 Маневицьке управління водного господарства (дільниця). с. Копилля.
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-238 10:00-17:00 ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт). с. Калинівка.
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
1. 10:00 - 17:00
ФАП с. Щедрогір;
РАТНІВСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА: Насосна (Щедрогір); ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія;
Адмінбудинок с. Щедрогір; Д/с с.Щедрогір; ФОП Корецька Валентина Петрівна: Торг.Пав.с.Щедрогір; Публічне акціонерне товариство "Ковельмолоко"; Православна Церква с.Щедрогір; Молитовний будинок с.Щедрогір;
ФОП Октисюк Адам Михайлович: Кладова Щедрогір; ФОП Гурич Татяна Тимофіївна: Магазин с.Щедрогір; ФОП Кацевич Марія Іванівна: Магазин с.Щедрогір с. Щедрогір
2. КТП-312
(К. Р.) 10:00 - 16:30
Православна Церква смт Ратне
Молитовний будинок смт. Ратне (Шкільна) частково смт. Ратне
3 ПЛ-0,4 кВ Л-1
від КТП-14
(К. Р.) 09:30 - 17:00
ФАП с. Вужиськ; ФОП Дудік Тетяна Василівна: Магазин с. Вужиськ; Вужиськ б/к;АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": ГРП с. Вужиськ; Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області: СШ Вужиськ с/ш частково с. Вужиськ
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М.
магазин
с. Валер'янівка, вул. Зарічна
Хабаровська
2
КТП-36350
9:00-17:00 с.Немир, клуб,школа. с.Немир, вул. Перемоги, Шкільна,Лугова,Молодіжна.
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с Доросині вул.Паркова,Молодіжна
4. 9:00-17:00
с. Уляники, П-ць Фісай Г.М.Магазин
ПП Симонович Р. М.Магазин
П-ць Чачанко Р.Д. Магазин
С/р Уляники Будинок просвіти
ТзОВ "Уляники" Контора
ПрАТ "Київстар" Станція с. Уляники, вул. Центральна, 11-17, 10-18
5
ПЛ-0,4кВ ТП-36287
9:00-17:00 с.Башова Магазин
с. Башова, вул. Лісова
6
КТП-36200
9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" зерносклад, корівник, кузня
ФОП Марчук Ю.С. магазин
КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП
7
ПЛ-0,4кВ ТП-36181
9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш
8
КТП-36357
9:00-17:00 тракторна бригада с.Рудка-Козинська
9
КТП-36058
9:00-17:00 с.Іванівка,церква,кіоск,клуб,поштове відділення,
магазин с.Іванівка, вул.Набережна, Радянська,
Перемоги
10
ПЛ-10кВ Л18-04
9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.Трудова
11
ПЛ-0,4кВ ТП-36087
9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск
ФОП Сегеда В.А. Виробнича база,Релігійна громада "Свідки Єгови" Храм
Громада ЄХБ м.Рожище Церква
ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців,
12
ПЛ-0,4кВ ТП-36095
9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище, вул.1Травня
вул.Грушевського,
13
КТП-36029
9:00-17:00 с.Топільно, Контора,Відділення звязку,Магазин,ФАП, школа, котельня
Дитячий садок, клуб, КНС
Артскважина,Салон урочистих подій с.Топільно, вул.Ватутіна, Першотравнева
14
КТП-36220
9:00-17:00 с.Любче ФОП Самолюк І.С.картоплесховище
ФОП Павлюк П.В. млин
15
ПЛ-10кВ Л71-05
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю)
16
ПЛ-10кВ Л18-12
9:00-17:00 с.Дмитрівка(повністю) с.Дмитрівка, вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова
17
ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
18
ПЛ-0,4кВ ТП-36262
9:00-17:00 Фермерське господарство"ЛІЛІ-ЛАЙН"с.Свидники с.Милін, вул.Гранична,
19
ПЛ-0,4кВ ТП-36054
9:00-17:00 с.Духче, артсвердловина,шкільна майстерня,клуб,ФАП ,магазин. с.Духче, вул.Жовтнева,Тиха
Травнева,Миру,Набережна
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
СМП Агробуд,ВАТ Волиньгаз, нотаріус, смт Стара Вижва
Турійський район
1. 10:00-16:30
ВСАТ «Срібниця» - пилорама, дім молитви, ФОП Вакулюк – тоговий кіоск, ГРП, РТМР «Тур»- база відпочинку с.Обеніжи, Соловичі
2. 11:00-14:00
с.Обенижі
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Горохівський район
1.
9.00 - 17.00
Горохівське МСТ – магазин с.Козятин,
Дім молитви - с.Козятин,
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" с. Козятин:
вул. Центральна,вул. Підгаєвська,
вул. Набережна.
2 ПЛ0,4кВ від КТП203 9.00 - 17.00 ФОП Сапіжук Т.В.,
ПО АФ Колос, с. Мерва:
вул. Молодіжна.
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Тишковичі
вул.Тишковичівська 25,27;провулок 4.
2. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-204 10:00-17:00 школа с.Орищі с.Орищі вул. с Гагаріна
3. КТП-105 9:30-17:00 Пенсійний фонд смт.Іваничі
вул.Валова 80-104, Колгоспна 6-58, Садова 28-44
Камінь-Каширський район
1. 8:00 - 19:00
с. Гута-Боровенська, вул. Острів
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
Філія "Ківерцівський автодор"ДП "Волинський облавтодор"
ФОП Ващук Андрій Феодосійович
м.Ківерці
вул.Чкалова,буд.2-24/парні/,86,
вул.Ів.Франка,буд.1-29,
вул.Залізнична, 39-78, 84,86,
вул.Київська буд.81,83,85,
вул.Холмська буд.1-30,
вул.Літописна буд.1-21,
вул.Січових Стрільців,буд.1-25,
вул. Довбуша 1-15, 4-30,
вул. Космонавтів 19а-61, 12-52,
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП25193 8:30-20:00 с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. (непарні) 7-25
вул. 8-го березня, буд. 1-6
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-25512 8:30-20:00 Цуманське споживче товариство
смт.Цумань
вул.Грушевського,буд. 15-31,
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП25285 8:30-20:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт. Олика
вул. І.Франка,
вул. Довженка, (непарні)
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Підприємство з іноземними інвестиціями
"АМІК УКРАЇНА",Колодяжненська сільська Рада
ПАТ "Ковельська ПМК-62"
ТзОВ "Ліси Волині", Садівничий масив "Урожай"
Мале ПП"Козацька застава",Кооператив «Будівельник»,Ковельське комунальне підприємство "Добробут",ФОП Денищук Р.П
ФОП Лузіна Н.О,Ф.о. Несторук А.Т
ТзОВ "Бетонник",ТзОВ "Ковельтрансводгосп"
ТзОВ "К.П.Верес",ПП "СТ",ФОП Лисюк В.П
ФОП Кобрусев О.,МАЛЕ ПП "ІНВЕСТБУД"
ТзОВ "ГІППО",ТзОВ "Бетонник"
ФО Власюк В.А,ФО Ковальчук О.Ф
АЗС»Колодяжне»,ФОП Калибоверда І.Ф
ФОП Сандлер В.Я,Волинський краєзнавчий музей
Ковельське МТМО
Сільськогосподарське ТзОВ імені Лесі Українки с.Колодяжне
м.Ковель
с.Будище
2.
9:00-17:00
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви, Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Голобська селищна рада
с.Великий Порськ
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с. Н.Загорів вул.Першотравнева
2. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-219 9:00-17:00 школа,магазин ФОП Дячук с.Тумин частково вул.Шевченка,Шкільна
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 9:00-17:00
Кооператив «Масон» с. Городище-І вул. Дружби, Степова
2 ПЛ-10 кВ Л-54-02 від ком. 8 ЗТП-455 до ЛР-30 (КТП-198, 199, 254, 264, 307, 308, 442, 507, 514, 563, 573, 696, 749) 09:00-17:00 с. Гаразджа: Теремнівське СТ Луцької РСС (магазин), СВК "Піддубці" (Бригада №2), ТзОВ "ВІДО-ЛТД" (Приміщення для коней), ПрАТ "МТС УКРАЇНА" (вишка), ФОГ Сидорчук В.Л., Центр туризму, спорту та екскурсій управл.освіти (Табір "Сонячний"), ФОП Балясевич Ю.Л., ПрАТ "Соціальна сфера" (Табір "Гвардієць"), СП ТзОВ "Волинь-Транс" ЛТД (виробнича база),
(дачні масиви) - СТ „Пластик”, СТ „Воротнів”(Бджолоферма) с. Гаразджа,
вул. Гірська, Весела, Молодіжна, Шевченка, Піддубцівська
3 ЗТП-464 09:00-16:30 Школа, будинок культури, ощадбанк, пошта, АТС, підприємство «Олдем». с.Липини
вул.Спортивна, Космонавтів.
Любомльський та Шацький райони
1. 9 00 -17 00
с. Олеськ
2. 9 00 -17 00
Амбулаторія с. Пульмо Шацький національний природний парк ФОП Назарук В.І. Контора с.Пульмо с Пульмо
3 ПЛ 04кВ КТП 342 9 00 -17 00 Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо" Магазин "Вишенька" смт Шацьк
4 ПЛ 04кВ КТП-293 9 00 -17 00 Військова частина 9971 Дит.садок ФОП Печук Ірина Василівна Школа с.Світязь Магазин с.Світязь с Світязь
Любешівський район
1 ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-121 10:00-17:00 с. Бірки (Частково)
2 ПЛ-10кВ Л-10-02 від КР-3 10:00-17:00 Магазини; Школа; Клуб
с. Лахвичі
с. Цир (Частково)
Маневицький район
1. 10:00-18:00
Сільська рада (клуб, водонапірна башня), СВК "Мрія" (контора СВК), Районний відділ освіти (школа), ФОП Снитюк В.О. (торговий центр), ФОП Мокійчук В.М. (ларьок), ФОП Безереу Руслан Георгійович (магазин-закусочна), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Старосілля.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с. Старий Чорторійськ.
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-132 10:00-17:00 Маневицьке управління водного господарства (дільниця). с. Копилля.
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-238 10:00-17:00 ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт). с. Калинівка.
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
1. 10:00 - 17:00
ФАП с. Щедрогір;
РАТНІВСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА: Насосна (Щедрогір); ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія;
Адмінбудинок с. Щедрогір; Д/с с.Щедрогір; ФОП Корецька Валентина Петрівна: Торг.Пав.с.Щедрогір; Публічне акціонерне товариство "Ковельмолоко"; Православна Церква с.Щедрогір; Молитовний будинок с.Щедрогір;
ФОП Октисюк Адам Михайлович: Кладова Щедрогір; ФОП Гурич Татяна Тимофіївна: Магазин с.Щедрогір; ФОП Кацевич Марія Іванівна: Магазин с.Щедрогір с. Щедрогір
2. КТП-312
(К. Р.) 10:00 - 16:30
Православна Церква смт Ратне
Молитовний будинок смт. Ратне (Шкільна) частково смт. Ратне
3 ПЛ-0,4 кВ Л-1
від КТП-14
(К. Р.) 09:30 - 17:00
ФАП с. Вужиськ; ФОП Дудік Тетяна Василівна: Магазин с. Вужиськ; Вужиськ б/к;АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": ГРП с. Вужиськ; Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області: СШ Вужиськ с/ш частково с. Вужиськ
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М.
магазин
с. Валер'янівка, вул. Зарічна
Хабаровська
2
КТП-36350
9:00-17:00 с.Немир, клуб,школа. с.Немир, вул. Перемоги, Шкільна,Лугова,Молодіжна.
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с Доросині вул.Паркова,Молодіжна
4. 9:00-17:00
с. Уляники, П-ць Фісай Г.М.Магазин
ПП Симонович Р. М.Магазин
П-ць Чачанко Р.Д. Магазин
С/р Уляники Будинок просвіти
ТзОВ "Уляники" Контора
ПрАТ "Київстар" Станція с. Уляники, вул. Центральна, 11-17, 10-18
5
ПЛ-0,4кВ ТП-36287
9:00-17:00 с.Башова Магазин
с. Башова, вул. Лісова
6
КТП-36200
9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" зерносклад, корівник, кузня
ФОП Марчук Ю.С. магазин
КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП
7
ПЛ-0,4кВ ТП-36181
9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш
8
КТП-36357
9:00-17:00 тракторна бригада с.Рудка-Козинська
9
КТП-36058
9:00-17:00 с.Іванівка,церква,кіоск,клуб,поштове відділення,
магазин с.Іванівка, вул.Набережна, Радянська,
Перемоги
10
ПЛ-10кВ Л18-04
9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.Трудова
11
ПЛ-0,4кВ ТП-36087
9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск
ФОП Сегеда В.А. Виробнича база,Релігійна громада "Свідки Єгови" Храм
Громада ЄХБ м.Рожище Церква
ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців,
12
ПЛ-0,4кВ ТП-36095
9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище, вул.1Травня
вул.Грушевського,
13
КТП-36029
9:00-17:00 с.Топільно, Контора,Відділення звязку,Магазин,ФАП, школа, котельня
Дитячий садок, клуб, КНС
Артскважина,Салон урочистих подій с.Топільно, вул.Ватутіна, Першотравнева
14
КТП-36220
9:00-17:00 с.Любче ФОП Самолюк І.С.картоплесховище
ФОП Павлюк П.В. млин
15
ПЛ-10кВ Л71-05
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю)
16
ПЛ-10кВ Л18-12
9:00-17:00 с.Дмитрівка(повністю) с.Дмитрівка, вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова
17
ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
18
ПЛ-0,4кВ ТП-36262
9:00-17:00 Фермерське господарство"ЛІЛІ-ЛАЙН"с.Свидники с.Милін, вул.Гранична,
19
ПЛ-0,4кВ ТП-36054
9:00-17:00 с.Духче, артсвердловина,шкільна майстерня,клуб,ФАП ,магазин. с.Духче, вул.Жовтнева,Тиха
Травнева,Миру,Набережна
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
СМП Агробуд,ВАТ Волиньгаз, нотаріус, смт Стара Вижва
Турійський район
1. 10:00-16:30
ВСАТ «Срібниця» - пилорама, дім молитви, ФОП Вакулюк – тоговий кіоск, ГРП, РТМР «Тур»- база відпочинку с.Обеніжи, Соловичі
2. 11:00-14:00
с.Обенижі
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