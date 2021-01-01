На Вінниччині п'яний патрульний влаштував смертельну аварію. ФОТО





Про це повідомляє



За попередньою інформацією, поліцейський за кермом легкового авто не впорався із керуванням, виїхав за межі проїжджої частини у кювет та врізався у дерево.



Внаслідок аварії 28-річна пасажирка загинула на місці пригоди, ще один пасажир госпіталізований (тяжкість отриманих тілесних ушкоджень наразі встановлюється), двоє інших пасажирів отримали незначні травми та не потребували медичної допомоги.



За результатами медичного освідування встановили, що патрульний перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали на місці ДТП.



Попередня кваліфікація: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.



Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Вінницька обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державне бюро розслідувань затримало інспектора роти управління патрульної поліції у Київській області, який 14 червня скоїв смертельну ДТП на Вінниччині.Про це повідомляє ДБР За попередньою інформацією, поліцейський за кермом легкового авто не впорався із керуванням, виїхав за межі проїжджої частини у кювет та врізався у дерево.Внаслідок аварії 28-річна пасажирка загинула на місці пригоди, ще один пасажир госпіталізований (тяжкість отриманих тілесних ушкоджень наразі встановлюється), двоє інших пасажирів отримали незначні травми та не потребували медичної допомоги.За результатами медичного освідування встановили, що патрульний перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали на місці ДТП.Попередня кваліфікація: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Вінницька обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

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