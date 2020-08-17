Волинянин, якого затримали на пошті з партією наркотиків, сяде у тюрму на понад 9 років
Сьогодні, 15:09
За наркотики судили 25-річного мешканця одного з сіл Луцького району.
Судимий уже за наркозлочини волинянин вчинив нові злочини, перебуваючи на іспитовому терміні, - пише пресслужба обласної прокуратури.
Так, 18 вересня 2020 року правоохоронці затримали його у Луцьку після одержання ним у відділенні поштового оператора посилки із психотропною речовиною PVP вагою понад 425 грамів.
У ході обшуку в оселі молодика поліцейські вилучили згортки із PVP та амфетаміном.
Правоохоронці встановили також факти розкидання ним так званих "закладок" із психотропами. За усі ці злочини молодик понад 9 років відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Судимий уже за наркозлочини волинянин вчинив нові злочини, перебуваючи на іспитовому терміні, - пише пресслужба обласної прокуратури.
Так, 18 вересня 2020 року правоохоронці затримали його у Луцьку після одержання ним у відділенні поштового оператора посилки із психотропною речовиною PVP вагою понад 425 грамів.
У ході обшуку в оселі молодика поліцейські вилучили згортки із PVP та амфетаміном.
Правоохоронці встановили також факти розкидання ним так званих "закладок" із психотропами. За усі ці злочини молодик понад 9 років відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Одесі тимчасово заборонили купатися в морі: назвали причину
Сьогодні, 15:46
Розповіли, коли відремонтуть дорогу від Берестечка до Горохова
Сьогодні, 15:23
Волинянин, якого затримали на пошті з партією наркотиків, сяде у тюрму на понад 9 років
Сьогодні, 15:09
Вміст алкоголю у 9 разів перевищував норму: у Луцьку спіймали п'яну жінку за кермом авто
Сьогодні, 14:28