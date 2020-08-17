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Волинянин, якого затримали на пошті з партією наркотиків, сяде у тюрму на понад 9 років

Волинянин, якого затримали на пошті з партією наркотиків, сяде у тюрму на понад 9 років
За наркотики судили 25-річного мешканця одного з сіл Луцького району.

Судимий уже за наркозлочини волинянин вчинив нові злочини, перебуваючи на іспитовому терміні, - пише пресслужба обласної прокуратури.

Так, 18 вересня 2020 року правоохоронці затримали його у Луцьку після одержання ним у відділенні поштового оператора посилки із психотропною речовиною PVP вагою понад 425 грамів.

У ході обшуку в оселі молодика поліцейські вилучили згортки із PVP та амфетаміном.

Правоохоронці встановили також факти розкидання ним так званих "закладок" із психотропами. За усі ці злочини молодик понад 9 років відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.




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Теги: наркотики, суд, тюрма
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