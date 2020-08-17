Волинянин, якого затримали на пошті з партією наркотиків, сяде у тюрму на понад 9 років

За наркотики судили 25-річного мешканця одного з сіл Луцького району.Судимий уже за наркозлочини волинянин вчинив нові злочини, перебуваючи на іспитовому терміні, - пише пресслужба обласної прокуратури.Так, 18 вересня 2020 року правоохоронці затримали його у Луцьку після одержання ним у відділенні поштового оператора посилки із психотропною речовиною PVP вагою понад 425 грамів.У ході обшуку в оселі молодика поліцейські вилучили згортки із PVP та амфетаміном.Правоохоронці встановили також факти розкидання ним так званих "закладок" із психотропами. За усі ці злочини молодик понад 9 років відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.