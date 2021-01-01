У Миколаєві водій «під кайфом» скоїв 18 аварій і втікав від патрульних. ФОТО





Повідомлення щодо неадекватних дій на дорозі водія автомобіля Ford почали надходити патрульним вчора, 114 червня, приблизно о 13-й годині від різних людей,



Вони пояснювали, що чоловікза кермом Ford на великій швидкості їде вулицями міста та вчиняє ДТП з іншими авто.



Менш ніж за 15 хвилин патрульні виявили це авто на проспекті Богоявленському. Транспортний засіб на великій швидкості рухався у напрямку Корабельного району міста. Водій на вимоги про зупинку не реагував, тож інспектори розпочали переслідування. Зупинити правопорушника вдалося лише шляхом блокування в селі Галицинове, що у Вітовському районі міста. Після зупинки водій вискочив з авто та почав тікати — патрульні наздогнали й затримали його.



36-річний водій мав явні ознаки наркотичного сп’яніння, але проходити огляд у встановленому законом порядку категорично відмовився.



Патрульні склали на водія низку адміністративних матеріалів, а саме: 18 протоколів за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), 18 протоколів за ст. 122–4 (Залишення місця ДТП), протокол за ч.1 ст.130 (Відмова від проходження огляду на стан сп’яніння), протокол за ст.122–2 (Невиконання вимоги про зупинку) та постанову за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має із собою або не пред’явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії) КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаєві затримали чоловіка з ознаками наркотичного сп’яніння, який вчинив 18 ДТП, а потім втікав від патрульних.Повідомлення щодо неадекватних дій на дорозі водія автомобіля Ford почали надходити патрульним вчора, 114 червня, приблизно о 13-й годині від різних людей, інформує Міністерство внутрішніх справ України.Вони пояснювали, що чоловікза кермом Ford на великій швидкості їде вулицями міста та вчиняє ДТП з іншими авто.Менш ніж за 15 хвилин патрульні виявили це авто на проспекті Богоявленському. Транспортний засіб на великій швидкості рухався у напрямку Корабельного району міста. Водій на вимоги про зупинку не реагував, тож інспектори розпочали переслідування. Зупинити правопорушника вдалося лише шляхом блокування в селі Галицинове, що у Вітовському районі міста. Після зупинки водій вискочив з авто та почав тікати — патрульні наздогнали й затримали його.36-річний водій мав явні ознаки наркотичного сп’яніння, але проходити огляд у встановленому законом порядку категорично відмовився.Патрульні склали на водія низку адміністративних матеріалів, а саме: 18 протоколів за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), 18 протоколів за ст. 122–4 (Залишення місця ДТП), протокол за ч.1 ст.130 (Відмова від проходження огляду на стан сп’яніння), протокол за ст.122–2 (Невиконання вимоги про зупинку) та постанову за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має із собою або не пред’явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії) КУпАП.

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