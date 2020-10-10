У волинському місті тренуватиметься збірна Туреччини з фехтування
Сьогодні, 02:16
У місті Нововолинськ відбудеться тренування Олімпійської збірної Туреччини з фехтування.
Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
У середу, 16 червня, у Нововолинську відбудеться відкрите тренування Олімпійської збірної Туреччини з фехтування.Захід відбудеться о 13:00 в приміщенні Дитячо-юнацької спортивної школи (вул. Автобусна, 3а, біля автостанції).
Усі охочі зможуть не лише спостерігати за спортивним дійством, а й спробувати себе в ролі фехтувальника.
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Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
У середу, 16 червня, у Нововолинську відбудеться відкрите тренування Олімпійської збірної Туреччини з фехтування.Захід відбудеться о 13:00 в приміщенні Дитячо-юнацької спортивної школи (вул. Автобусна, 3а, біля автостанції).
Усі охочі зможуть не лише спостерігати за спортивним дійством, а й спробувати себе в ролі фехтувальника.
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