В Україні очікують магнітну бурю: коли буде пік і як рятуватися





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Найбільший сонячний сплеск очікується в середу 16 червня. 17 червня буде слабка магнітна буря.



У п'ятницю 18 червня буря піде на спад, але сонячна активність ще буде підвищеною. Про це повідомляють фахівці Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.



Незважаючи на те, що магнітна буря на цьому тижні буде слабкою, метеочутливі люди можуть зіткнутися з погіршенням самопочуття. Найпоширеніші симптоми під час магнітної бурі: головний біль, запаморочення, скачки артеріального тиску, біль в суглобах і м'язах, загострення хронічних захворювань, безсоння і дратівливість.



Щоб допомогти організму в дні магнітних бурь потрібно дотримуватися режиму сну і харчування, лягати спати вчасно і висипатися. Обов'язково включити в раціон досить здорової їжі і води. А від смаженого, солоного, гострого – краще відмовитися. Також рекомендується обмежити кількість кави і алкоголю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україну накриє магнітна буря, яка триватиме майже три доби, а ось голови в українців можуть почати боліти вже до вечора, 15 червня.Про це повідомляє Politeka Найбільший сонячний сплеск очікується в середу 16 червня. 17 червня буде слабка магнітна буря.У п'ятницю 18 червня буря піде на спад, але сонячна активність ще буде підвищеною. Про це повідомляють фахівці Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.Незважаючи на те, що магнітна буря на цьому тижні буде слабкою, метеочутливі люди можуть зіткнутися з погіршенням самопочуття. Найпоширеніші симптоми під час магнітної бурі: головний біль, запаморочення, скачки артеріального тиску, біль в суглобах і м'язах, загострення хронічних захворювань, безсоння і дратівливість.Щоб допомогти організму в дні магнітних бурь потрібно дотримуватися режиму сну і харчування, лягати спати вчасно і висипатися. Обов'язково включити в раціон досить здорової їжі і води. А від смаженого, солоного, гострого – краще відмовитися. Також рекомендується обмежити кількість кави і алкоголю.

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