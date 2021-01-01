вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За махінації судитимуть інженера та підрядника, які займалися ремонтом доріг на території Підгайцівської громади

За махінації судитимуть інженера та підрядника, які займалися ремонтом доріг на території Підгайцівської громади
Слідчі спрямували до суду обвинувальний акт у справі розтрати державних коштів на майже 300 тисяч гривень.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Проводячи досудове розслідування, працівники слідчого управління ГУНП встановили факт невиконання робіт по одному з об’єктів будівництва в Підгайцівській сільській раді. Це спричинило збитків на суму 291 605,62 гривень. Нині справа вже в суді.

Нагадаємо, кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України, розслідували останні кілька місяців. Провели судову будівельно-технічну та судово-економічну експертизи, у результаті яких і встановили факт невиконання робіт на майже 300 тисяч гривень.

7 травня інженерові технічного нагляду, який здійснював технічний нагляд за всіма роботами на об’єкті протягом періоду їх виконання, повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.191 КК України, ч.1 ст.366 КК України. Йдеться про пособництво у заволодінні чужим майном у великих розмірах через усунення перешкод, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а також видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

15 червня досудове розслідування у кримінальному провадженні завершили, а обвинувальний акт щодо цього інженера технічного нагляду, за процесуального керівництва обласної прокуратури, скерували до суду в порядку ст.291 КПК України для розгляду справи по суті.

Слідство у справі триває, нині вирішують питання про оголошення підозри підряднику, який виконував роботи на вказаному об’єкті, за ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Санкція ч.4 ст.191 КК України передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також, у рамках кримінального провадження, призначили ще 20 судових будівельно-технічних експертиз та ряд почеркознавчих експертиз, за результатами виконання яких буде надана правова оцінка як підрядникам, які виконували роботи, так і замовникам в особі Підгайцівської сільської ради.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Підгайці, махінації, ремонт доріг, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі пасажирський літак, який летів до Запоріжжя, здійснив аварійну посадку
Сьогодні, 17:06
Волинський хірург розповів, чи допомагає видалення частини шлунку для схуднення
Сьогодні, 16:50
За махінації судитимуть інженера та підрядника, які займалися ремонтом доріг на території Підгайцівської громади
Сьогодні, 16:20
У Миколаєві водій «під кайфом» скоїв 18 аварій і втікав від патрульних. ФОТО
Сьогодні, 16:02
У Луцьку з 17 червня повністю зупинять рух транспорту проспектом Волі
Сьогодні, 16:01
Схожі новини
На Волині суд виніс вирок вітчиму-ґвалтівнику, від якого неповнолітня падчерка народила дитину На Волині суд виніс вирок вітчиму-ґвалтівнику, від якого неповнолітня падчерка народила дитину
11 червень, 17:15
Водію, який спричинив смертельну аварію на Волині, суд виніс вирок Водію, який спричинив смертельну аварію на Волині, суд виніс вирок
10 червень, 10:40
Волинянину, який зґвалтував 22-річну сестру, дали 5 років тюрми Волинянину, який зґвалтував 22-річну сестру, дали 5 років тюрми
08 червень, 17:26
Держекоінспекція виграла суд у підприємства, яке забруднювало повітря Держекоінспекція виграла суд у підприємства, яке забруднювало повітря
07 червень, 20:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лисенят, яких волинські зоозахисники врятували від продажу, повернуть в дику природу
Сьогодні, 17:45
 0
У нічному клубі у Луцьку побили та обікрали жінку
Сьогодні, 17:30
 0
На Волині відбувся Міжнародній турнір з боксу пам'яті Ігоря Єремеєва. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:14
 0
У Польщі пасажирський літак, який летів до Запоріжжя, здійснив аварійну посадку
Сьогодні, 17:06
 0
Волинський хірург розповів, чи допомагає видалення частини шлунку для схуднення
Сьогодні, 16:50
 0
Медіа
відео
1/8