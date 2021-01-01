За махінації судитимуть інженера та підрядника, які займалися ремонтом доріг на території Підгайцівської громади

розтрати державних коштів на майже 300 тисяч гривень.



Про це



Проводячи досудове розслідування, працівники слідчого управління ГУНП встановили факт невиконання робіт по одному з об’єктів будівництва в Підгайцівській сільській раді. Це спричинило збитків на суму 291 605,62 гривень. Нині справа вже в суді.



Нагадаємо, кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України, розслідували останні кілька місяців. Провели судову будівельно-технічну та судово-економічну експертизи, у результаті яких і встановили факт невиконання робіт на майже 300 тисяч гривень.



7 травня інженерові технічного нагляду, який здійснював технічний нагляд за всіма роботами на об’єкті протягом періоду їх виконання, повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.191 КК України, ч.1 ст.366 КК України. Йдеться про пособництво у заволодінні чужим майном у великих розмірах через усунення перешкод, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а також видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.



15 червня досудове розслідування у кримінальному провадженні завершили, а обвинувальний акт щодо цього інженера технічного нагляду, за процесуального керівництва обласної прокуратури, скерували до суду в порядку ст.291 КПК України для розгляду справи по суті.



Слідство у справі триває, нині вирішують питання про оголошення підозри підряднику, який виконував роботи на вказаному об’єкті, за ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.



Санкція ч.4 ст.191 КК України передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.



Також, у рамках кримінального провадження, призначили ще 20 судових будівельно-технічних експертиз та ряд почеркознавчих експертиз, за результатами виконання яких буде надана правова оцінка як підрядникам, які виконували роботи, так і замовникам в особі Підгайцівської сільської ради.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Слідчі спрямували до суду обвинувальний акт у справіПро це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Проводячи досудове розслідування, працівники слідчого управління ГУНП встановили факт невиконання робіт по одному з об’єктів будівництва в Підгайцівській сільській раді. Це спричинило збитків на суму 291 605,62 гривень. Нині справа вже в суді.Нагадаємо, кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України, розслідували останні кілька місяців. Провели судову будівельно-технічну та судово-економічну експертизи, у результаті яких і встановили факт невиконання робіт на майже 300 тисяч гривень.7 травня інженерові технічного нагляду, який здійснював технічний нагляд за всіма роботами на об’єкті протягом періоду їх виконання, повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.191 КК України, ч.1 ст.366 КК України. Йдеться про пособництво у заволодінні чужим майном у великих розмірах через усунення перешкод, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а також видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.15 червня досудове розслідування у кримінальному провадженні завершили, а обвинувальний акт щодо цього інженера технічного нагляду, за процесуального керівництва обласної прокуратури, скерували до суду в порядку ст.291 КПК України для розгляду справи по суті.Слідство у справі триває, нині вирішують питання про оголошення підозри підряднику, який виконував роботи на вказаному об’єкті, за ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.Санкція ч.4 ст.191 КК України передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.Також, у рамках кримінального провадження, призначили ще 20 судових будівельно-технічних експертиз та ряд почеркознавчих експертиз, за результатами виконання яких буде надана правова оцінка як підрядникам, які виконували роботи, так і замовникам в особі Підгайцівської сільської ради.

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