На Київщини двоє дітей впали у вуличний туалет: 10-річна дівчинка померла, а її брат – в реанімації
Сьогодні, 18:22
У селі Кийлів Бориспільського району 10-річна дівчинка та 4-річний хлопчик впали у яму вуличного туалету. Дівчинка померла, а хлопчик доставлений до лікарні у непритомному стані.
Правоохоронці встановили, що діти з родини ромів гуляли поблизу колишньої бази відпочинку та попросились у охоронця до вбиральні, - інформує пресслужба поліції Київської області.
Чоловік пустив малечу до вуличного туалету. Хлопчик провалився до сантехнічного отвору, а сестра намагалася його врятували, однак також потрапила до ями.
Охоронець почув крики дітей та кинувся на допомогу. Разом із ще одним свідком подій вони витягли дітей з ями непритомними та викликали швидку. Лікарі констатували смерть 10-річної дівчинки.
Хлопчика доправили до реанімаційного відділення місцевої лікарні.
Відомо, що сім’я ромів прибула до села Кийлів з міста Ужгород три дні тому та заселилася у будинку сусідньої бази відпочинку. До складу родини входять 2 сестри з чоловіками та 8 дітей різного віку.
Наразі правоохоронці з’ясовують обставини трагедії, вирішують питання щодо правової кваліфікації події.
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Правоохоронці встановили, що діти з родини ромів гуляли поблизу колишньої бази відпочинку та попросились у охоронця до вбиральні, - інформує пресслужба поліції Київської області.
Чоловік пустив малечу до вуличного туалету. Хлопчик провалився до сантехнічного отвору, а сестра намагалася його врятували, однак також потрапила до ями.
Охоронець почув крики дітей та кинувся на допомогу. Разом із ще одним свідком подій вони витягли дітей з ями непритомними та викликали швидку. Лікарі констатували смерть 10-річної дівчинки.
Хлопчика доправили до реанімаційного відділення місцевої лікарні.
Відомо, що сім’я ромів прибула до села Кийлів з міста Ужгород три дні тому та заселилася у будинку сусідньої бази відпочинку. До складу родини входять 2 сестри з чоловіками та 8 дітей різного віку.
Наразі правоохоронці з’ясовують обставини трагедії, вирішують питання щодо правової кваліфікації події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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