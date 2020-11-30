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На Київщини двоє дітей впали у вуличний туалет: 10-річна дівчинка померла, а її брат – в реанімації

На Київщини двоє дітей впали у вуличний туалет: 10-річна дівчинка померла, а її брат – в реанімації
У селі Кийлів Бориспільського району 10-річна дівчинка та 4-річний хлопчик впали у яму вуличного туалету. Дівчинка померла, а хлопчик доставлений до лікарні у непритомному стані.

Правоохоронці встановили, що діти з родини ромів гуляли поблизу колишньої бази відпочинку та попросились у охоронця до вбиральні, - інформує пресслужба поліції Київської області.

Чоловік пустив малечу до вуличного туалету. Хлопчик провалився до сантехнічного отвору, а сестра намагалася його врятували, однак також потрапила до ями.

Охоронець почув крики дітей та кинувся на допомогу. Разом із ще одним свідком подій вони витягли дітей з ями непритомними та викликали швидку. Лікарі констатували смерть 10-річної дівчинки.

Хлопчика доправили до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

Відомо, що сім’я ромів прибула до села Кийлів з міста Ужгород три дні тому та заселилася у будинку сусідньої бази відпочинку. До складу родини входять 2 сестри з чоловіками та 8 дітей різного віку.
Наразі правоохоронці з’ясовують обставини трагедії, вирішують питання щодо правової кваліфікації події.

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Теги: Київщина, діти, туалет, смерть
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