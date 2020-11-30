На Київщини двоє дітей впали у вуличний туалет: 10-річна дівчинка померла, а її брат – в реанімації

У селі Кийлів Бориспільського району 10-річна дівчинка та 4-річний хлопчик впали у яму вуличного туалету. Дівчинка померла, а хлопчик доставлений до лікарні у непритомному стані.Правоохоронці встановили, що діти з родини ромів гуляли поблизу колишньої бази відпочинку та попросились у охоронця до вбиральні, - інформує пресслужба поліції Київської області.Чоловік пустив малечу до вуличного туалету. Хлопчик провалився до сантехнічного отвору, а сестра намагалася його врятували, однак також потрапила до ями.Охоронець почув крики дітей та кинувся на допомогу. Разом із ще одним свідком подій вони витягли дітей з ями непритомними та викликали швидку. Лікарі констатували смерть 10-річної дівчинки.Хлопчика доправили до реанімаційного відділення місцевої лікарні.Відомо, що сім’я ромів прибула до села Кийлів з міста Ужгород три дні тому та заселилася у будинку сусідньої бази відпочинку. До складу родини входять 2 сестри з чоловіками та 8 дітей різного віку.Наразі правоохоронці з’ясовують обставини трагедії, вирішують питання щодо правової кваліфікації події.