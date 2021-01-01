На Волині СБУ затримала автівку з контрабандним лісом та цигарками. ФОТО, ВІДЕО

СБУ викрила канал незаконного переправлення за кордон оптових партій лісопродукції та іноземних тютюнових виробів. Вантажівку з контрабандою спіймали на Волині.Вартість вилученого товару становить понад 18 млн грн. Ділки приховали контрабандні цигарки у штучних порожнинах пиломатеріалів, - повідомляє СБУ.Встановлено, що протиправну діяльність організували декілька мешканців західних регіонів України. Щоб приховати схему, ділки завантажували контрабандний товар на території афілійованої комерційної структури у Львівській області.Подальше митне оформлення лісопродукції ділки здійснювали за підробленими документами на Волині.На митному посту «Ковель» правоохоронці затримали вантажівку контрабандистів і вилучили з неї понад 500 ящиків цигарок іноземного виробництва, більше ніж 300 м3 деревини, а також документи, оформлені на підставних осіб.Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ст. 201-1 (переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України) Кримінального кодексу України.Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ у Волинській області за координацією ГУ КЗЕ СБУ, спільно з Луцьким прикордонним загоном за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.