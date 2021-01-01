У волинській обласній лікарні хочуть запровадити пластичну хірургію
Сьогодні, 19:41
У перспективі на базі Волинської обласної клінічної лікарні планують запровадити пластичну хірургію.
Про це розповів медичний директор з хірургічної допомоги Микола Галей у програмі «Телемедицина» 14 червня на 12 каналі.
«Зараз ми не займаємося косметичною хірургією, хоча у планах її розвиток в нас намічається, і розробка цього вектора діяльності в нас потужно відбувається, поки що – теоретично», – наголосив він.
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Про це розповів медичний директор з хірургічної допомоги Микола Галей у програмі «Телемедицина» 14 червня на 12 каналі.
«Зараз ми не займаємося косметичною хірургією, хоча у планах її розвиток в нас намічається, і розробка цього вектора діяльності в нас потужно відбувається, поки що – теоретично», – наголосив він.
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