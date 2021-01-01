У волинській обласній лікарні хочуть запровадити пластичну хірургію





Про це розповів медичний директор з хірургічної допомоги Микола Галей у програмі «Телемедицина» 14 червня на



«Зараз ми не займаємося косметичною хірургією, хоча у планах її розвиток в нас намічається, і розробка цього вектора діяльності в нас потужно відбувається, поки що – теоретично», – наголосив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У перспективі на базі Волинської обласної клінічної лікарні планують запровадити пластичну хірургію.Про це розповів медичний директор з хірургічної допомогиу програмі «Телемедицина» 14 червня на 12 каналі «Зараз ми не займаємося косметичною хірургією, хоча у планах її розвиток в нас намічається, і розробка цього вектора діяльності в нас потужно відбувається, поки що – теоретично», – наголосив він.

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