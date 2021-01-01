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У волинській обласній лікарні хочуть запровадити пластичну хірургію

У волинській обласній лікарні хочуть запровадити пластичну хірургію
У перспективі на базі Волинської обласної клінічної лікарні планують запровадити пластичну хірургію.

Про це розповів медичний директор з хірургічної допомоги Микола Галей у програмі «Телемедицина» 14 червня на 12 каналі.

«Зараз ми не займаємося косметичною хірургією, хоча у планах її розвиток в нас намічається, і розробка цього вектора діяльності в нас потужно відбувається, поки що – теоретично», – наголосив він.


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Теги: Волинь, обласна лікарня, пластична хірургія, медицина
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