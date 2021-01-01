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У Польщі пасажирський літак, який летів до Запоріжжя, здійснив аварійну посадку

У Польщі пасажирський літак, який летів до Запоріжжя, здійснив аварійну посадку
Літак авіакомпанії WizzAir аварійно приземлився незадовго після старту в аеропорту Катовіце-Пижовіце.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на wprost.pl, аварійна посадка мала місце у вівторок, 15 червня, орієнтовно о 14.30.

Відомо, що в літаку, який вилетів орієнтовно 12:40 з Катовіце до Запоріжжя, незадовго після старту виявили неполадку. Яку саме, поки невідомо. Зрозуміло лише, що вона вимагала аварійної посадки. Щоб виконати її, літак, на борту якого перебувало 153 особи, протягом певного часу кружляв над містом Домброва Гурніча, аби витратити паливо.

Аварійне приземлення в аеропорту Катовіце-Пижовіце відбулося в успішно в супроводі медичного гелікоптера та рятувальних служб, що є стандартною процедурою під час таких інцидентів. За попередніми даними, пасажири літака будуть пересажені до іншого повітряного судна й відлетять у Запоріжжя ще сьогодні після 15:00.

Фото - ілюстративне

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Теги: пасажирський літак, Польща, аварійна посадка
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